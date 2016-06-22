EURO 2016'da bugün; İrlanda ve İsveç'in kazanmaması gerekiyor

Avrupa Futbol Şampiyonası bugün gruplarda oynanacak son maçlarla devam ediyor. Türkiye'nin en iyi üçüncüler sıralamasıdaki konumunu koruması için İsveç ve İrlanda'nın bugünkü maçların puan kaybetmesi yeterli olacak. Saat 22:00'de başlayacak maçlar TRT'den canlı olarak yayınlanacak.

İşte Milli Takım'ı gruptan çıkaracak ihtimaller;

E Grubu'nda İtalya, ikinci maçların sonunda gruptan lider çıkmayı garantiledi. Bu grupta bizim ilk etabı 3 puanla tamamlamamız halinde son hafta oynanacak iki karşılaşma da önemli.



Belçika için tur garanti değil. Bu nedenle İsveç karşısında alacakları galibiyet halinde grubu ikinci sırada tamamlayacaklar. Yine İsveç karşısında alacakları beraberlik de onlara ikinci tur için yetecek. Bu iki durumda da Türkiye, İsveç'in önüne geçmiş olacak.



Karşılaşmayı İsveç'in kazanması halindeyse İsveç 4 puana yükselecek ve şayet bu durumda İrlanda da İtalya'yı devirirse grubu üçüncü sırada tamamlayacak olan takım 4 puanda olacak. Bu da Türkiye'nin önüne geçilmesi anlamına geliyor.



Grubun diğer takımı İrlanda ise son maçında İtalya ile oynayacak. İkide iki yapan ve henüz kalesinde gol görmeyen İtalya, İrlanda karşısında en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılsa bile bizim için oldukça güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Fakat ola ki İrlanda kazanırsa, bu gruptaki senaryo istemediğimiz yönde ilerleyecek.



Kısaca özetlemek gerekirse E Grubu'nda oynanacak son hafta maçlarında grup favorileri İtalya ve Belçika'nın kaybetmemesi gerekiyor. Bu iki takım en kötü ihtimalle rakipleriyle berabere kalsa bile grup üçüncüsü 2 puanda olacak ve Türkiye, bu grubun üçüncüsünün önüne geçecek.



En iyi senaryo: İtalya ve Belçika'nın son maçlarda kaybetmemesi



En kötü senaryo: İrlanda'nın İtalya'yı yenip İsveç'in Belçika ile berabere kalması ya da İtalya ve Belçika'nın aynı anda kaybetmesi.

İşte A Milli Takımımızın EURO 2016'da 2. tura çıkıp çıkmayacağını belirleyecek 3 maç:

22 Haziran



19.00 Macaristan-Portekiz (Macaristan kazanmalı)

22.00 İsveç-Belçika (İsveç puan kaybetmeli)

22.00 İtalya-İrlanda (İrlanda puan kaybetmeli)

İsveç-Belçika

Saat 22:00

Canlı Yayın: TRT

İsveç-İtalya

İtalya- İrlanda Cumhuriyeti

Saat 22:00

Canlı Yayın TRT

İzlanda - Avusturya

Saat 19:00

Canlı Yayın TRT

Macaristan-Portekiz

Saat 19:00

Canlı Yayın TRT