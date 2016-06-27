EURO 2016'da bugün; Dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci tur maçları devam ediyor. Son şampiyon İspanya ile İtalya bugün saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek iki takımın karşılaşmasını Cüneyt Çakır olacak.

Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Tarık Ongun, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek yapacak. Çakır’ın dördüncü hakemi ise tecrübeli İngiliz hakem Martin Atkinson olacak.

Günün ikinci karşılaşmasında da turnuvanın en sürpriz ekiplerinden olan İzlanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek. İngiltere-İzlanda maçı saat 22:00'de başlayacak.

EURO 2012'nin finalistleri bu kez ikinci turda karşılaşıyor

İtalya’da sağ kanat oyuncusu Antonio Candreva’nın sakatlığı bulunuyor. Kasığında sorun olan Candreva’nın durumunun ciddi olduğu bildirildi. Euro 2012’nin rövanşı (4-0 İspanya kazanmıştı.) niteliğindeki bu büyük heyecan öncesi İspanyollar’da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.



Boğalar’ın golcü ismi olan ve önümüzdeki sezon Real Madrid’de oynayacak Alvaro Morata, Juventus’tan eski takım arkadaşları Andrea Barzagli, Bonucci ve Giorgio Chiellini ile konuştuğunu belirterek, “Bana, maçın çok sert geçeceğini ve takım olarak kask takmamız gerektiğini söylediler (Gülerek)” diye konuştu.

İki takım bugüne kadar 35 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmaların 10’unu İtalya, 10’unu İspanyakazanırken, 15 maç beraberlikle sonuçlandı. İtalyanlar’ın attığı 40 gole Boğalar, 36 golle cevap verdi.

Muhtemel 11'ler:

İngiltere favori ancak İzlanda'nın turnuva mağlubiyeti bulunmuyor

Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda henüz yenilgi yüzü bile görmeyen İzlanda, gösterdiği performans ile İngiltere karşısında çeyrek finale yükselme hesapları yapıyor. Lars Lagerback'in takımında kritik maç öncesi herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor.

Galler, Slovakya ve Rusya ile yarıştığı B Grubu'nu Galler'in ardından ikinci sırada tamamlayan İngiltere ise İzlanda sınavını geçerek finale bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Oynadığı futbolla sevenlerini şu ana dek üzmeyen İngilizler, aynı tabloyu İzlanda karşısında da göstermek istiyor. İngiltere'de İzlanda maçı öncesi Adam Lallana'nın hafif bir sakatlığı bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

İngiltere: Hart, Cahill, Smalling, Rose, Walker, Henderson, Dier, Rooney, Alli, Kane, Sturridge

İzlanda: Halldorsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Saevarsson, Skulason, Gylfi Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnason, Gudmundsson, Bödvarsson, Sigthorsson