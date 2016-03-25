EURO 2016 öncesi Türkiye, İsveç'le yaptığı hazırlık maçını kazandı: 2-1

Geçtiğimiz yılı namağlup kapatan A Milli Futbol Takımı, 2016'nın ilk karşılaşmasında Antalya'da ağırladığı İsveç'i Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Fotomaç’ın haberine göre, Fransa'da 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İsveç ile karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanarak hizmete giren 33 bin kişilik Antalya Stadı'nda coşkulu taraftarlarımız önünde oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlılarımız 2-1 kazandı.

Cenk Tosun 32 ve 81. dakikalarda attığı 2 harika golle galibiyetin kahramanı oldu.

Zlatan Ibrahimovic'in forma giymediği maçta İsveç Milli Takımının tek golünü 74. Andreas Granqvist kaydetti.

Maçın önemli anları

A Milli Futbol Takımı, İsveç ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Maçın ilk dakikasından itibaren oyunun kontrolünü eline geçiren ve topla daha çok oynayan A Milli Takım, özellikle ilk 15 dakikalık bölümde etkili oldu. Kanatlardan geliştirdiği ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalışan milliler, aradığı golü 32. dakikada buldu. Ozan Tufan'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Cenk Tosun sol ayağıyla harika bir füze çıkardı ve kaleci Robin Olsen'i mağlup etti.

Hücumda oldukça etkili performans sergileyen ay-yıldızlılarımız savunmada ise fazla açık verdi. İsveç Milli Takımı'nın kalemize geldiği ataklarda Volkan Babacan kurtarışlarıyla devleşirken, 74. Andreas Granqvist'in golüne engel olamadık.

Ay-Yıldızlılarımız bu golün moral bozukluğunu çabuk atlattı ve taraftarının desteğiyle İsveç'e hemen cevap verdi. 81. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun, Selçuk İnan'ın ortasında bu kez kafa vuruşuyla ağları havalandırarak ay-yıldızlılarımızı maçta yeniden öne taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milli Takımımız sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Takımların ilk 11’leri

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Gökhan, Hakan, Mehmet, Caner, Selçuk, Ozan, Oğuzhan, Arda, Volkan, Cenk Tosun.

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Ekdal, Kallstrom, Jimmy Durmaz, Erkan Zengin, Guidetti, Berg.