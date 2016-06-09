"Turkey not Welcome" tişörtleri Fransa'da satışta!

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na saatler kala Fransa'da ve internet üzerinden "Türkiye hoşgelmedin" tişörtleri satışa çıktı.

Çarşı Berlin saldırı uyarısı yapmıştı

Çarşı Berlin de Fransa'ya gidecek Türk taraftarları uyararak "dikkatli olun" çağrısı yapmıştı.

PSG'nin ırkçı taraftar grubu KOP'un "Türkleri Fransa'da istemiyoruz" pankartının hatırlatıldığı açıklamada "Türkiye-Hirvatistan maçıyla başlatılmak istenen, Türk taraftarlarına karşı saldırı planları haberleri alıyoruz. Taraftarlarımız dikkatli olsun" denildi.

Çarşı Berlin'in açıklaması şöyle:

Sevgili Besiktaslilar ve Avrupa Sampiyonasi maclarina gidecek olan tüm taraftarlara önemli duyuru:



Futbolun güzelliklerinin ve ülkelerin kardesligi ve dostlugu nun sahne alacagini umdugumuz, futbol festivali Avrupa Sampiyonasi hakkinda malesef bazi negativ duyumlar aliyoruz.

Buna göre, Türkiye-Hirvatistan maciyla baslatilmak istenen, Türk taraftarlarina karsi saldiri planlari haberleri aliyoruz.

Zaten aylardan beri özellikle, hirvat, polonya,cek, Rus ,fransiz gibi ülkelerde irkci hooligan gruplarin sosyal medya üzerinden Türk taraftarlara karsi bir linc kampanyasi düzenleyip aralarinda birleserek, ittifaklarla saldirilarda bulunmak istediklerini acik acik okuyoruz.



12 Haziran Paris teki TÜRKIYE-HIRVATISTAN macinda 3 ay önce karsimiza cikamayan ve bunun ezikligi ile yerlerde sürünmeye mahkum kalan PSG nin KOP adindaki irkci grubu, Hirvatlarla birlesip, hain saldirilarda bulunmak istiyor. Veya Marsilya da, ingilizlerle ruslar birlesip, yabancilar in cogunlukta yasadigi semtlere saldirmak istiyor.



Lütfen, keyfinizi kacirmak istemiyoruz, tedirgin etmek istemiyoruz, hooliganlik pesinde degiliz, ama bu uyarilari DIKKATE alin. Zira, herzaman delikanli dövüsmenin reklamini yapmaya calisan bu gruplarin, aslinda ne kadar alcak olabileceklerinin ispatini cok kez gördük. Aile ile gelmis insana saldiran, yere düsenin kafasinda sandalye kiran , ara sokaklarda gizlenip pusu kuran adamlar bunlar.



Avrupa Sampiyonalarinda cok gördük bunlari. Türklere karsi özellikle siyaseti alet ederek saldiriyorlar, bazi eski yüzyillarca önce olmus olaylari iclerinde güderek. Bizde böyle sacmasapan düsünceler olmadigi gibi, irk, kültür veya din gibi farkliliklarimizdan dolayi bizlere saldiranlara en sert cevabi vermeyede haziriz.



Tabiki sunu da belirtelimki, bahsettigimiz ülkelerin genel halkina degil, bu az sayida olan irkci gruplarina lafimiz. Ama bu az sayi bile, bizleri dikkatli olmaya zorluyor.



Sevgiler saygilar