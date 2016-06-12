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Spor

EURO 2016 maçı öncesi TFF yöneticisi hastaneye kaldırıldı

Hastanede yapılan ilk kontrolünde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Zülfikaroğlu'na anjio yapıldı

12 Haziran 2016 16:30

2016 Avrupa Şampiyonası Finalleri için Paris'te bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti büyük bir şok yaşadı. TFF Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF kafilesinin yer aldığı Du Collectionneur Otel'de kalp spazmı geçirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, TSİ 09.00 sularında rahatsızlık yaşayan Zülfikaroğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in, "Seni hastaneye götürelim" önerisini reddetti ve, "Biraz dinlenince geçer" dedi. Yaklaşık 2 saat odasında dinlenmeye çekilen Zülfikaroğlu, buna rağmen iyileşmeyince bir ambulans çağrıldı. Zülfikaroğlu yine de hastaneye gitmeyi reddetti. Kalp spazmı geçirdiği bildirilen Cengiz Zülfikaroğlu, otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir saat daha bekleyen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Cengiz Zülfikaroğlu'nu otelin önünde bekleyen ambulansa taşıdı. Demirören'in, Zülfikaroğlu ambulansa bindirilirken üzüntüden ağladığı öğrenildi.

TFF Yönetim Kurulu'nun kilit isimleri arasında yer alan Cengiz Zülfikaroğlu (solda), TFF'nin Avrupa Şampiyonası'nı izlemek üzere Fransa'ya davet ettiği isimlerle bire bir ilgileniyordu. Son dönemde yoğun günler geçiren Zülifikaroğlu'nun aşırı yorgunluk problemi yaşadığı ifade edildi.

Hastanede yapılan ilk kontrolünde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Zülfikaroğlu'na anjio yapıldı.

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