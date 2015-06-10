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Spor
Deutsche Welle

EURO 2016 biletleri satışa çıktı

Fransa’da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmalarının biletleri satışa sunuldu. Futbolseverler çarşamba gününden itibaren internet üzerinden bilet başvurusu yapabilecek.

10 Haziran 2015 21:13


Fransa'nın ev sahipliğinde yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan tam bir yıl önce maç biletlerinin satışı bugün başladı. Yaklaşık 2,5 milyon biletten ilk etapta 1 milyonu 'EURO2016.com' internet sitesinde satışa çıktı. Futbolseverler 10 Temmuz 2015'e kadar bilet başvurusunda bulunabilecek. 12 Aralık'ta yapılacak grup kuraları çekiminin ardından bu rakama 800 bin bilet daha eklenecek.

Daha ucuz bilet

Bu kez Avrupa Şampiyonası'na dördüncü ve yeni bir fiyat kategorisi daha ilave edildi. Daha ucuz olan bu kategoriye göre 250 bin taraftar 51 maçtan 43'ünü 25 euroluk fiyata izleyebilecek. Biletlerin sadece yüzde 6'lık kısmı VIP satış için ayrıldı. En pahalı bilet fiyatı ise 895 euro.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Fransa'daki 10 ayrı kentte düzenlenmesi planlanıyor. 10 Haziran 2016'da ilk kez 24 ülkenin katılımıyla başlayacak olan turnuva 10 Temmuz'da sona erecek. Açılış maçı Fransa'nın ev sahipliğinde 10 Haziran'da Saint-Denis'deki Stade de France'da oynanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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