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Spor

Euro 2012'de her stada nöbetçi mahkeme!

Yüzlerce hakim 24 saat görevde hazır bulunacak ve bu şehirlerdeki hapishanelerin kapasiteleri de artırılacak

25 Mayıs 2012 23:04

 

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Ukrayna ile birlikte düzenleyecek Polonya, şampiyonanın düzenleneceği şehirlerdeki statlara geçici mahkemeler kuracak
 
Macaristan Haber Ajansı (MTI), Polonya devletinin şampiyonanın yapılacağı şehirlerde şampiyonanın başlamasıyla birlikte yüzlerce hakimin 24 saat görevde hazır bulunacağını ve bu şehirlerdeki hapishanelerin kapasitelerinin de artırılacağını duyurdu. 
 
Polonya Adalet Bakanlığı Sözcüsü Patrycya Loose tarafından yapılan açıklamada, şampiyona döneminde taraftarlar arasında kavga beklememelerine karşın bakanlık olarak yine de önlem alacaklarını kaydetti. 
 
Loose, ''Kavgalar yerine barışla dolu bir şampiyonanın yapılması en büyük dileğimiz. Hiç bir sürprizle karşılaşmak istemiyoruz. Avukatlar ve tercümanların yanı sıra 350 hakim şampiyona sırasında kesintisiz görev yapacak. Maçların oynanacağı statların içine geçici mahkemeler kuracağız'' diye konuştu.

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Euro 2012 her stada nöbetçi mahkeme

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