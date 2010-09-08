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EURO 2012 ELEMELERİNDE SONUÇLAR ANKARA (A.A)

08 Eylül 2010 11:43

-EURO 2012 ELEMELERİNDE SONUÇLAR ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Bu akşam yapılan 23 karşılaşmanın 12'sini ev sahibi ekipler kazanırken, 5 karşılaşma berabere bitti. 6 karşılaşma ise desplasman takımlarının galibiyetiyle sonuçlandı. Euro 2012 Elemeleri'nde gruplarda bu akşam yapılan maç ile alınan sonuçlar şöyle: A GRUBU ------- Türkiye-Belçika...........................(3 - 2) Avusturya-Kazakistan......................(2 - 0)   Almanya- Azerbaycan.......................(6 - 1) B GRUBU ------- Rusya-Slovakya............................(0 - 1) Makedonya-Ermenistan......................(2 - 1)       İrlanda Cumhuriyeti-Andora................(3 - 1)      C GRUBU ------- İtalya-Faroe Adaları......................(5 - 0) Sırbistan-Slovenya........................(1 - 1)       D GRUBU -------- Belarus-Romanya...........................(0 - 0) Bosna Hersek-Fransa.......................(0 - 2) Arnavutluk-Lüksemburg.....................(1 - 0)    E GRUBU -------- Macaristan-Moldova........................(2 - 1)       İsveç-San Marino..........................(6 - 0)    Hollanda- Finlandiya......................(2 - 1)       F GRUBU -------- Gürcistan-İsrail..........................(0 - 0) Malta-Letonya.............................(0 - 2)        Hırvatistan-Yunanistan....................(0 - 0) G GRUBU -------- İsviçre-İngiltere.........................(1 - 3)                   Bulgaristan-Karadağ.......................(0 - 1) H GRUBU -------- Danimarka-İzlanda.........................(1 - 0)      Norveç-Portekiz...........................(1 - 0) I GRUBU -------- Çek Cumhuriyeti-Litvanya..................(0 - 1) İskoçya-Lihtenştayn.......................(1 - 1)

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