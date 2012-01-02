Euro 10 yaşında!

T24

Halk benimseyemedi





10 yıl önce milli paraları yerine Euro'yu kullanmaya başlayan 12 Avrupa ülkesinde insanlar, 2002'nin ilk dakikalarında ATM'lerden ilk Euro'larını çektiler.2002'nin ilk dakikalarında Avrupa Merkez Bankası'nın Frankfurt'taki merkez binasının üzerinde havai fişekler patlatıldı. Ancak Euro'nun tedavüle çıkışının onuncu yıldönümünde, Euro sözcüğü genellikle kriz sözcüğüyle birlikte kullanılır hale geldi.Politika belirleyiciler, Euro'nun hayata geçişinin onuncu yıldönümünü kutlamak yerine sessiz kalmayı tercih ediyor. Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de ne bir tören, ne de konuyla ilgili bir konferans düzenlenecek. Sadece, ülkeler Euro'nun onuncu yıldönümüne özel 2 Euro'luk madeni para basacak. Bir de Avrupa Merkez Bankası, Başkan Draghi'nin de yer aldığı, Euro'yu anlatan kısa bir film çekerek internet sitesine koydu.Borç krizi çıkmamış bile olsaydı, Euro kullanan ülkelerde yaşayan birçok Avrupalı, Euro'nun hayata geçtiği 1 Ocak 2002'yi kutlamalardan çok artan fiyatlarla hatırlıyor. Avrupalılar, ulusal paralardan Euro'ya geçiş sırasında marketlerin, restoranların ve barların fiyatları yukarı yuvarlamasından yakınmıştı.Avrupa halkı, hala Euro'ya ısınmış veya ortak para birimini benimsemiş değil. Para bilimi uzmanlarına göre, Euro'nun üzerinde köprü, fabrika ve rüzgar türbini gibi hiçbir milli değeri çağrıştırmayan motiflerin olması, insanların Euro'ya ısınamamasının nedenlerinden biri.Politika belirleyiciler, hiçbir ülkenin kimliğinin belli olmaması için, Euro'nun üzerinde özellikle bu tip motiflere yer verilmesine karar vermişti.