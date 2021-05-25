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Ekonomi

Euro, 10.32 seviyesine çıkarak rekor kırdı

25 Mayıs 2021 11:02

Euro güne yüzde 0,5 artışla başlayarak 10,32 liraya kadar çıktı ve tarihi rekorunu kırdı. Euro ABD doları karşısında da son 4.5 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 1,22'ye yükseldi. Euronun TL karşısındaki rekorunda ise bu durum etkili oldu. Euro daha önce 14 Mayıs'ta 10,30 ile rekor tazelemişti.

Beklentinin altında kalan ABD verisi ve ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin faizi sabit tutacağı yönelik açıklamaları, yatırımcıların enflasyon nedeniyle faizin arttırılacağı endişesini bastırmasıyla küresel piyasalarda dolar son dönemlerde seyrettiği aralığın en düşük seviyesinde.

Dolar/TL ise 8,40 civarında seyrediyor.

 

 

 

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