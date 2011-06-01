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EURAC İSTANBUL'DA TOPLANDI İSTANBUL (A.A)

01 Haziran 2011 14:26

-EURAC İSTANBUL'DA TOPLANDI İSTANBUL (A.A) - 01.06.2011 - Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanları Konferansı (EURAC), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay'ın ev sahipliğinde İstanbul'da toplandı. EURAC üyesi 22 ülkenin katıldığı hava kuvvetleri komutanlarının Conrad Oteli'nde bir araya geldiği toplantının açılışında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Hava Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanı Tümgeneral Yalçın Ergül'ün de katıldığı toplantı, bugünkü oturumların ardından sona erecek. Avrupa hava kuvvetleri arasında yeni eğitim ve iş birliği yöntemlerinin geliştirilmesini hedefleyen ve her yıl farklı bir ülkede bir araya gelen EURAC, bu yıl Türk Hava Kuvvetlerinin 100. yılında İstanbul'da yapılıyor.  Toplantıya Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Türkiye ve Yunanistan katılıyor. İstanbul'da yarın da Dünya Hava Kuvvetleri Konferansı (GACC) gerçekleştirilecek. Bu toplantıya EURAC üyeleri de katılacak.

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