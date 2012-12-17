'eTürkiye Ödülleri' sahiplerini buldu

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen "eTürkiye (eTR) Ödülleri"nde kazananlar, törenle ödüllerini aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen törende konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, eTR Ödülleri ile e-Türkiye amacına yönelik çalışan kamu kurumları ve yerel yönetimleri kamuoyunda daha fazla görünür kılmayı hedeflediklerini belirterek "Vatandaşlarımızın, devlet kapısında yüz yüze iletişimle vakit kaybetmek yerine, e-Devlet uygulamaları ile işlerini halledilebildiği noktaya varmalıyız." dedi.

56 projeden 22'sinin ödül aldığı törene, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu Başkanı Erman Ilıcak katıldı.

16 kişilik jürinin oylaması sonucu ödül kazananlar ise şöyle:

‘Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler’ kategorisinde iki proje ödülü paylaştı: Milli Kütüphane Başkanlığı “Görme Engelli Vatandaşlara Sesli Kitap Hizmeti” projesi ve Söke Ovası Sulama Birliği, “Söke Ovası Akıllı Sulama Projesi (Akıllı Ova)”,

‘Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler’ kategorisinde Adalet Bakanlığı “UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi”,

‘Kamudan Kamuya e-Hizmetler’ kategorisinde ise İçişleri Bakanlığı “e-İçişleri” projesi adlı projeler ödül aldı.



“Yerel Yönetimlere Yönelik Kategoriler”de ise;

Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi’nde Konya Büyükşehir Belediyesi, “Konya Şehir Rehberi Uygulaması”,

Orta Ölçekli Belediye Kategorisi’nde Bakırköy Belediyesi "Artırılmış Gerçeklik (AG) Destekli Afet Yönetimi ve Mobil Belediyecilik Uygulamaları" adlı projeler ödüle layık görüldü.

Ayrıca 10. eTR Ödülleri’ne özel olarak, önceki yıllarda eTR ödülü almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından verilen “En İyi Gelişim Gösteren Proje” ödülüne Orman Genel Müdürlüğü, “Orman Yangın Yönetim Sistemi” projesi ile sahip oldu.

Bu kategorilerin dışında modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk gibi ilkeleri benimsemiş uygulamalar arasından Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na "İtfaiye Araç Eğitim Simulasyonu" projesiyle TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından Özel Ödül verildi.

Törende konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner; “eTR Ödülleri ile e-Türkiye amacına yönelik çalışan kamu kurumları ve yerel yönetimleri kamuoyunda daha fazla görünür kılmayı, iyi uygulamaları ve deneyimleri paylaşmayı hedefliyoruz. eDevlet uygulamaları, daha verimli hizmet ve daha demokratik bir yönetişim anlayışını güçlendiriyor. eDevlet katılımcı, paylaşımcı ve etkileşimli bir vatandaş-devlet ilişkisi kurmak için önemli bir fırsat sunuyor” dedi.

TÜSİAD-TBV işbirliği ve Deloitte'un katkılarıyla "eDevlet/e-Belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması" yayınladıklarını belirten Boyner, “eDevlet/e-Belediye uygulamalarının vatandaş ve iş dünyası için en önemli avantajları, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlaması... Bu kolaylıkların daha geniş kitlelerce bilinmesini sağlamak için farkındalık çalışmalarını artırmak önemli. Çünkü bu hizmetlerin bilinirliği ve internete güven arttıkça, eDevlet kullanımı da artacak" şeklinde konuştu.

Boyner, ”eTR Ödülleri, TÜSİAD ve TBV olarak, daha müreffeh bir Türkiye için, kamu yararına düzenlediğimiz bir etkinliktir. eTR Ödülleri için aldığımız her başvurunun, yeni geliştirilen her projenin bilgi toplumuna dönüşüm yolunda çok önemli katkı sağladığına inanıyoruz" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu Başkanı Erman Ilıcak, “eTR Ödülleri’nin artan değerinin, eDönüşüme verilen önemin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. eDevlet uygulamaları, kamu hizmetlerinde kolaylık ve hız sağlarken aynı zamanda şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısının oluşmasına da katkı sağlamaktadır. e-Dönüşüm Türkiye Projesinin başlatılması ile birlikte kamu hizmetleri sunumunda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. eDevlet uygulamalarının,yapılan yatırımlarla hem yaygınlığının hem de kullanımının artığını gözlemliyoruz." diye konuştu.