-ETTE SPEKÜLASYON İDDİASI KAYSERİ (A.A) - 12.07.2010 - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, bazı büyük üreticilerin et fiyatlarının düşmesini engellediğini kaydederek, ''Büyük üreticilerin elinde kesimlik hayvan çok, küçük üreticinin elinde ise hayvan yok'' dedi. Fazlı Yalçındağ, et fiyatlarındaki artışın devam ettiğini, karkas sığır etinin kilosunun 16 liraya ulaştığını, koyun etinin ise 20 liranın üzerine çıktığını belirterek, şunları söyledi: ''Hükümetin canlı hayvan ithalatını destekliyoruz. Yeni yapılacak ithalatla fiyatlardaki artış durabilir. Bu piyasaya ne kadar et gireceğine bağlı. Büyük üreticinin elinde kesimlik hayvan çok, küçük üreticinin elinde ise hayvan yok. Bazı büyük üreticiler, piyasadan topladığı kesimlik hayvanları, fiyatların daha da artması için bekletiyor. İthal besi hayvanlarının küçük üreticilere de dağıtılmasını istiyoruz.'' -BİR MERKEZDEN CEP TELEFONU MESAJI- Fazlı Yalçındağ, bir merkezden Türkiye'deki üreticilerin bir bölümüne cep telefonu mesajları gönderildiğini de ifade ederek, ''Bu merkezden üreticilere sürekli olarak (canlı hayvan ithali yeterli olmayacak. Fiyatlar yükselecek. Elinizdeki hayvanları kesime göndermeyin bekletin) şeklinde cep telefonu mesajları gönderiliyor. Rekabet Kurumu'nun bu merkezi ortaya çıkarıp gereken cezayı vermesini, gönderilen cep telefonları mesajlarını açıklanmasını istiyoruz. Bu merkez, teknik inceleme sonucu ortaya çıkarılabilir. Bu gibi girişimler et fiyatlarının düşmesini engelliyor'' diye konuştu.