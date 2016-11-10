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Spor

Eto'o Trabzonspor maçında yok

Antalyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o'nun kendisine çok yüklendiğini söyledi

10 Kasım 2016 15:55

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında oynayamayacağını açıkladı.

Çalımbay, tesislerde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bugüne yaptıkları çalışmalarda takımdaki eksiklerin çoğunu gördüklerini ve nerede ne yapılması gerektiğini hemen hemen tespit ettiklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam golcü oyuncu Eto'o'nun sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Çalımbay, Eto'o'nun form durumuyla ilgili soru üzerine, oyuncusunun bu seneki şansızlığının sezon başında Beşiktaş'a transfer işleriyle uğraşması olduğunu vurguladı.

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Samuel EtooAntalyasporTrabzonsporRıza Çalımbay

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