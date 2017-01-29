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Spor

Eto'o, kendini bulmaya başladı

Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o, Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükseltti

29 Ocak 2017 16:23

Aytemiz Alanyaspor filelerini 2 kez havalandıran Samuel Eto'o, Spor Toto Süper Lig'de gol sayısını 8'e çıkararak, geçen sezonki performansına yaklaşma sinyalleri verdi.

Antalyaspor'a transfer olduğu geçen sezon Süper Lig'de 20 gol atarak, kariyerindeki en başarılı dönemlerinden birini yaşayan Kamerunlu yıldız oyuncu, sıkıntılarla başladığı 2016-2017'da bu performansını yakalamaya çalışıyor.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer iddiaları nedeniyle iyi bir hazırlık dönemi geçiremeyen Eto'o, ligin başında takımının da içinde bulunduğu kötü durumdan etkilenerek, ilk 4 haftada sadece bir gol kaydetti. Daha sonra kulüp başkanı Ali Şafak Öztük'le ilgili sosyal medyada yaptığı açıklama nedeniyle kadro dışı bırakılan Eto'o, yönetim kurulu tarafından 9 gün sonra affedildi.

Eto'o, bu sürede Akhisar Belediyespor karşısında takımdaki yerini alamadı. Daha sonraki dönemde de performansını sahaya tam yansıtamayan deneyimli oyuncu, ligin ilk yarısını 5 golle tamamladı.

Antalyaspor'un bu sezonki gollerinin yüzde 35 Eto'o'dan

Sezonun ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Eto'o, 18. haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Osmanlıspor karşısında takımının galibiyet golünü son dakikada attı. Kamerunlu yıldız, 19. haftada ise dün sahalarında yine 2-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçında iki gole de imza koyarak, 3 puanı getiren isim oldu.

Eto'o, geçen sezon ligde 8. golünü 10. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında atarken, bu sezon aynı sayıya 19. haftada ulaştı. Kamerunlu yıldız, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 19. haftada 13 gole imza koymuştu.

Öte yandan Antalyaspor'un bu sezon ligde attığı gollerin yüzde 35'ini Eto'o kaydetti. Kırmızı-beyazlılar, 19 haftada rakip fileleri 23 kez havalandırırken, Kamerunlu futbolcu bunların 8'ini attı.

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