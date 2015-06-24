Eto'o için İtalya'ya giden Antalyaspor eli boş döndü

Antalyaspor, yaklaşık 1 haftadır uğraş verdiği Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o transferinde hayal kırıklığı yaşadı.

Prensipte anlaşılan Kamerunlu oyuncunun transferini bitirmek için İtalya'ya giden bir heyet, birkaç gündür bu transferi noktalandırmak için hem Sampdoria kulübü hem de Samuel Eto'o ile görüşüyordu.

Ancak bu görüşmelerden bir türlü olumlu sonuç çıkmayınca, Antalyaspor yönetimi görüşmelere ara verme kararı aldı.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Antalyaspor yönetimi, Eto'o için yapılan görüşmelerin detaylarının da anlatıldığı bu açıklamada "Başkanımız Sn. Gültekin Gencer, As Başkanlarımız Levent Aydın ve Okan Alanyalı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz İrfan Erdoğan ve Emin Özgür Kasapoğlu ile birlikte 22.06.2015 Pazartesi günü İtalya’nın Milano kentine Samuel Eto’o ile görüşmeye gitmişlerdir.

Milano şehrinde futbolcu ve menajeri ile görüşülmüş olup aynı gün akşam heyetimiz, futbolcunun davetlisi olarak yemekte tekrar bir araya gelmişlerdir.

Ertesi günkü görüşmelerde ekonomik şartlarda futbolcu ile yıllık 3 milyon Euro ve menajerleri ile de 300.000 bin Euro olmak üzere toplamda yıllık 3.300.000 Euro ile anlaşma sağlanmıştır.

Ancak ekonomik şartlar haricinde diğer bazı detaylarda anlaşma sağlanamamıştır.

Antalya şehri ve Antalyasporumuz için bir proje transferi olarak düşünülen Samuel Eto’o, her ne pahasına olursa olsun transfer edilmesi değil, Kulübümüzün menfaatleri de gözetilerek hareket edildiğinden dolayı detayların netleşmesine kadar üzerinde düşünülmesi için görüşmelere ara verilmiştir.

Heyetimiz 24.06.2015 (bugün) TSİ saat 15:00’da Milano’dan şehrimize hareket edecektir.

Kamuoyuna önemle duyururuz" ifadelerini kullandı.