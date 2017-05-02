Eto'o 4 gol sonra Antalyaspor'un tarihine geçiyor

Antalyaspor'da geçen yıl 20 gol atarak kulüp tarihinin en golcü yabancısı unvanını alan 36 yaşındaki Samuel Eto'o, 2 sezonda 34 gol atan ilk futbolcu olurken bir maçta 3 gol atan ilk yabancı olurken 4 gol daha attığı taktirde en golcü ismi olarak adını kulüp tarihine yazdıracak.

Kırmızı beyazlı takımda 2'nci sezonunu geçiren dünya yıldızı Samuel Eto'o, bu sezon 14 gole adını yazdırdı. Süper Lig'de iki sezonda 34 gol kaydeden Eto'o, kalan 5 haftada 3 gol daha atması halinde Antalyaspor tarihine 37 golle en golcü futbolcu unvanına ortak olacak. Eto'o 4 gol atması halinde de kırmızı beyazlı kulüp tarihinin en golcüsü olacak.

18 yıllık rekoru geçen sezon kırdı

Antalyaspor'da 1997-1998 sezonunda 14 gol atan Andrea Kona'ya ait rekoru, Eto'o, geçen sezon attığı 20 golle geçerek kırmızı beyazlı takımın tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanın sahibi oldu. Türk vatandaşı olup Melih Gökçek adını alan Tita ise Antalyaspor'da forma giydiği 5,5 sezonda 37 gol kaydetti. Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanı şu anda Fazlı Ulusal ve Samuel Eto'o'ya ait bulunuyor. Fazlı Ulusal da 1999- 2000 sezonunu 20 golle tamamlamıştı.

34 gole 2 sezonda ulaşan ilk isim Eto'o

Tita'nın 37 gollük rekoruna ilerleyen Eto'o, Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde yine de çok ayrı bir golcülük başarısına sahip. Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde ilk kez bir futbolcu ikinci sezonunda 34 gole ulaştı ve bu unvan Samuel Eto'o'ya ait. Tita, Antalyaspor'un forması altında Süper Lig'deki 37 golü 5,5 sezonda atmıştı. Antalyaspor'un tarihine geçen diğer golcü isimlerden Necati Ateş 2,5 sezonda 30, Lamine Diarra 2,5 sezonda 23, Fazlı Ulusal 2 sezonda 29, Lamine Diarra ise 3 sezonda 23 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Hat trick yapan ilk yabancı

Eto'o, Adanaspor'a attığı 3 golle Antalyaspor tarihinde hat trick yapan ilk yabancı futbolcu oldu. Eto'o, formasını karşılaşma bitiminde tribüne giderek aynı zamanda Antalyaspor'un Çallı'daki futbol okulunu öğrencilerinden 8 yaşındaki Furkan Kızmaz'a verdi. Golcü futbolcu, ilk yarıda giydiği formayı da otele döndüğünde Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır'ın kızı Ela Tanır'a hediye etti.