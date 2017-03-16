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Yaşam

Etna Yanardağı patladı; BBC çalışanları yaralandı

Etna Yanardağı'nın patlaması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi

16 Mart 2017 22:25

İtalya'daki Etna Yanardağı'nın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama gerçekleştiği esnada BBC ekibinin ve turistlerin bölgede bulunduğu bildirildi.

Patlamada etrafa saçılan lavlar ve kayalar nedeniyle yaralananlar arasında BBC çalışanlarının ve 78 yaşındaki bir kadın turistin de bulunduğu belirtildi.

Bölgede bulunanların hafif yaralanma, yanık ve kesikler nedeniyle çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

BBC muhabiri Rebecca Morelle, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, BBC ekibi ve turistlerin Etna'daki patlama nedeniyle yaralandığını, bölgenin tahliye edildiğini belirtti. Morelle, bölgedeki bir volkan bilimcisinin patlamayı '30 yıllık kariyerinde gördüğü en tehlikeli olay' olarak tanımladığını aktardı.

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