-Etna yanardağı korkuttu KATANYA (A.A) - 05.01.2012 - İtalya'daki Etna yanardağının artan faaliyeti korkuttu. Çarşamba akşamından itibaren faaliyetinde artış kaydedilen Sicilya'daki yanardağdan bu sabah dev kül ve duman bulutları yükseldi. Güneydoğudaki krater ise lav püskürttü. Sicilya Jeofizik ve Volkanbilimi Enstitüsü verilerine göre, yanardağın püskürttüğü küller beş kilometre irtifaya kadar ulaştı. Püsküren lavın ise yerleşim olmayan bölgeye doğru aktığı belirtildi. Bu arada Katanya havaalanında kriz masası kuruldu. Kriz masası yetkilileri, düşen görüş mesafesine rağmen havaalanını kapatmadı, ancak uçuşların sayısını azalttı. Avrupa'daki en faal yanardağlardan olan, aktivitesi sürekli takip edilen Etna yanardağı, geçen yıl 18 kez faaliyete geçmişti.