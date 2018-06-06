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BBC Türkçe

Etiyopya'dan komşu Eritre'yle barışma hamlesi

Etiyopya'da iktidardaki koalisyon hükümeti, komşu Eritre'yle 16 yıl önce gündeme gelen barış anlaşmasını tamamen uygulayacağını ve Afrika'nın en kanlı sınır çatışmasına yol açan anlaşmazlığa son vereceğini duyurdu.

06 Haziran 2018 02:12

Etiyopya'da iktidardaki koalisyon hükümeti, komşu Eritre'yle 16 yıl önce gündeme gelen barış anlaşmasını tamamen uygulayacağını ve Afrika'nın en kanlı sınır çatışmasına yol açan anlaşmazlığa son vereceğini duyurdu.

Hükümet, 2002'deki barış anlaşmasıyla kurulan sınır komisyonunun, Badme kasabası da dahil, aidiyeti tartışmalı toprakları Eritre'ye veren kararını kabul edeceğini bildirdi.

1998'de başlayıp iki yıl süren Etiyopya-Eritre savaşında onbinlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya şimdiye dek sınır komisyonunun verdiği kararı kabul etmeyi reddediyor ve iki ülke arasındaki gerginlik sürüyordu.

Etiyopya aidiyeti tartışmalı bölgelerden askerlerini çekmeyi kabul etmiyordu. Bu nedenle Eritre Etiyopya'yı topraklarını zorla işgal etmekle suçluyordu.

İktidardaki Etiyopya Halkın Devrimci Demokratik Cephesi'nin (EPRDF) Facebook sayfasında paylaşılan mesajda "Eritre hükümeti de hiçbir koşul öne sürmeden aynı tutumu takınmalı ve geçmişte olduğu gibi iki kardeş halk arasındaki barışı geri getirme çağrımızı kabul etmeli" denildi.

Eritre, Etiyopya sınır komisyonunun kararını koşulsuz olarak kabul edene dek herhangi bir görüşme yapmayı reddediyordu.

Etiyopya'nın yeni Başbakanı Abiy Ahmed, işbaşına geldiğinde Eritre'yle barış yapmayı vaat etmişti.

BBC Dünya Servisi Afrika Editörü Etiyopya'nın aidiyeti tartışmalı yerlerden askerlerini çekmesinin, barış konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstereceğini söyledi.

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