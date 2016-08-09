Etiyopya'daki protestolarda 100 gösterici öldürüldü

Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya'da gerçekleştirilen protestolar sırasında, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 100 göstericinin öldürüldüğünü açıkladı.

Örgüt, en fazla ölümün Bahir Dar kentinde yaşandığını, Pazar günü kentte en az 30 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Yetkililerse kentte güvenlik güçlerinin, göstericilerin uyguladığı şiddete müdahale ettiğini, müdahalede yedi kişinin öldüğünü söyledi.

Etiyopya'da son aylarda büyük protestolar gerçekleştiriliyor.

Oroma ve Amhara bölgelerinde halk siyasi ve ekonomik olarak ötekileştirildiklerini belirterek gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası Af Örgütü, Oromo bölgesindeki farklı kent ve kasabalarda geçen hafta, güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere ateş açması sonucu 67 kişinin öldüğünü açıkladı.

Etiyopya hükümeti ise 'yakın ve uzaktaki yabancı düşmanlarla sosyal medya aktivistlerini yasadışı gösterilerle ilgili uyarılara karşı gelmekle' suçladı.

Etiyopya'nın yakın bir müttefiki olan ABD, 'süregiden şiddetten son derece kaygılı olduğunu ve hükümetin insanların gösteri düzenleme hakkına saygı duyması gerektiğini' belirtti.