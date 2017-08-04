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Dünya

Etiyopya'da OHAL kalktı

Afrika ülkesi Etiyopya'da OHAL 10 ayda kalktı. OHAL, Ekim 2016'da başlayan protestolar nedeniyle ilan edilmişti.

04 Ağustos 2017 17:29

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle geçtiğimiz ekim ayında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL), parlamento kararıyla kaldırıldı. Milletvekilleri, OHAL’in kaldırılmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Türkiye'deki Gezi Parkı protestolarına benzer olayların çıkmasının ardında OHAL ilan edilmişti.

OHAL ilk olarak Ekim 2016’da altı aylığına ilan edilmiş; süresinin dolduğu Mart 2017’de de dört aylığına uzatılmıştı. Bugünkü kararla OHAL 10 ayda kaldırılmış oldu.

OHAL ilanı, hükümetin başkent Addis Ababa’ya yapmak istediği bir inşaat projesine karşı tepkinin ülke çapında bir isyana dönüşmesi sonrası gelmişti. Güvenlik güçleri Ocak 2016’dan bu yana protestolarda en az 500 kişiyi öldürmekle suçlanırken, ülkeden gelen toplu gözaltı haberleri de tepki çekiyordu. 

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