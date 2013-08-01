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Dünya

Etiyopya'da BM personelini taşıyan helikopter düştü

Etiyopya'da BM personelini taşıyan helikopterin düştüğü bildirildi

01 Ağustos 2013 04:19

 

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müfti, helikopterin, Addis Ababa'nın yaklaşık 50 kilometre dışındaki Debre Zeyt kentinde düştüğünü, kazada, BM personelinden bazılarının yaralandığını açıkladı. 
Müfti, konuya ilişkin ayrıntı vermedi. 
Öte yandan, devlet ajansının, Etiyopya  Sivil Havacılık Dairesi'ne dayandırdığı haberinde, BM misyonunda görevli Rus yapımı iki helikopterden birinin, Cibuti'den Addis Ababa'ya giderken düştüğü, helikopterde 2'si pilot 4 kişinin bulunduğu bildirildi. 
Haberde, helikopterlerin, Addis Ababa'dan da Güney Sudan'ın Juba kentine gitmelerinin planlandığı kaydedildi. 

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