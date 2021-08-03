Etiyopya'nın Tigray bölgesi ile Sudan arasında akan nehirde onlarca ceset bulundu

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Sudanlı bir yetkili, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki savaştan kaçan yaklaşık 50 kişinin cesedinin Kassala bölgesindeki nehirde bulunduğunu bildirdi.

Associated Press'e konuşan bir yetkili cesetlerden bazılarının kuru yaralı olduğunu ve bazılarının da ellerinin bağlı olduğunu belirtti. Yetkili, ölüm nedenlerinin tespit edilebilmesi için bir adli tıp soruşturması yapılması gerektiğini ifade etti.

Sudan sınırında görev yapan iki Etiyopyalı sağlık görevlisi, Setit nehrindeki cesetleri gördüklerini doğruladı.

Nehir, Tigray'da 9 aydır devam eden çatışmaların en kanlılarından bazılarının yaşandığı bölgeden geçiyor. Tigraylılar, Etiyopya ordusunun çatışmalar sırasında yerel halka karşı suçlar işlediğini söylemişti.