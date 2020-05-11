Etiyopya, Koronavirüs'le mücadele için yardım taşıyan uçağı "intihar görevinde" zannedip düşürdü

T24 Dış Haberler

Etiyopya, Koronavirüs'ten etkilenen ülkelere yardım taşıyan bir özel uçağın "intihar görevi düzenlediğini" düşünüp, düşürüldüğünü doğruladı.

Afrika Birliği'ne gönderilen açıklamada geçen pazartesi günü Somali'deki Bardale kasabasındaki bir kampı koruyan Etiyopyalı askerlerin bahsi geçen Kenya uçağını "tehdit olarak gördükleri" için vurduğu belirildi.

Uçağın insanı yardım ve medikal ekipman taşıdığı belirtildi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre kampta görev yapan askerlere uçağın geçişi hakkında haber verilmedi. Askerler bu sebeple gördükleri uçağın "potansiyel olarak intihar görevinde" olduğunu düşündü.

Açıklamada, uçağın "iletişimsizlik" yüzünden düşürüldüğü ve ülkeler arası bir araştırma ekibi kurulması gerekeceği belirtildi.

Kenya, uçağın Somali'ye yardım taşıdığını ve yaşananların kendilerini şoke ettiğini ifade etti.