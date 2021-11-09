T24 LogoT24 Logo
Dünya

Etiyopya’da en az 9 BM personeli gözaltına alındı

Etiyopya hükümeti, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı

09 Kasım 2021 21:00

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, Etiyopya’da en az 9 BM personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü basına verdiği demeçte, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da en az 9 BM personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Sözcü, BM güvenlik yetkililerinin gözaltına alınan personeli ziyaret ettiğini ve BM’nin Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu personeli derhal serbest bırakmasının istendiğini aktardı.

Etiyopya hükümeti, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

etiyopyabirleşmiş milletlerbm
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24