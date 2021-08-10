Etiyopya Başbakanı'ndan seferberlik çağrısı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><span class="highlight">Etiyopya</span> Başbakanı <strong>Abiy Ahmed,</strong> tüm vatandaşları orduya katılmaya ve kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine karşı savaşmaya çağırdı.</p>\n<p><strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/etiyopya-nin-tigray-bolgesinde-neler-oluyor-yasananlar-nicin-onemli,962801" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYIN - Etiyopya'nın Tigray bölgesinde neler oluyor, yaşananlar niçin önemli?</a></strong></p>\n<p><em>Ayrıntılar geliyor...</em></p>\n</body>\n</html>