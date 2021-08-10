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Dünya

Etiyopya Başbakanı'ndan seferberlik çağrısı

10 Ağustos 2021 16:36

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya ve kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine karşı savaşmaya çağırdı.

TIKLAYIN - Etiyopya'nın Tigray bölgesinde neler oluyor, yaşananlar niçin önemli?

Ayrıntılar geliyor...

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