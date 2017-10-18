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ETİ'nin kurucusu Firuz Kanatlı hayatını kaybetti

Kanatlı, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti

18 Ekim 2017 20:06

Eti Şirketleri Onursal Başkanı Firuz Kanatlı  Eskişehir’de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti.

ETİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanatlı'nın cenazesi 21 Ekim Cumartesi günü Eskişehir Gümülcine Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Eskişehir Seyit Gazi Yolu Asri mezarlığına defnedilecek.

Kanatlı bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Firuz Kanatlı’nın, fabrika çalışanları tarafından Eti Anne olarak tanınan eşi Gülay Kanatlı da 2 yıl önce tatil için gittiği Yunanistan’ın Simi Adası’nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

 

Firuz Kanatlı kimdir?

 

Firuz Kanatlı, 1932 tarihinde Eskişehir‘de doğdu. Kanatlı'nın ailesi Gümülcine‘den 1924 yılında Türkiye’ye göç ederek önce Adapazarı‘na sonra Eskişehir‘e göç etti. Galatasaray Lisesi'ni bitiren Kanatlı İsviçre Cenevre Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldı.

İsviçre’den dönüşünde babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası’nda çalışmaya başladı. Fabrikanın ismi sonradan Kanatlı Un Fabrikası oldu.

Kanatlı askerde kantin sorumlusuyken aklına bisküvi yapma fikri girdi. Askerlik dönüşü de bunu gerçekleştirdi. Bu arada askerliğinin son günlerinde evlendi. Firuz Kanatlı, Eti markasını seçerek 1962 yılında Eskişehir’de üretime başladı. 22 çalışanı ile 1963'te üretime geçen Eti 1972’de ‘Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ticari unvanını aldı. 

Kanatlı'nın rakibi Sabri Ülker için 2012'de yayınladığı taziye mesajı şöyleydi:

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