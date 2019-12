-ETİN TÜKETİMİ DE FİYATI DA ARTTI İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Araştırma şirketi Ipsos KMG'nin aylık olarak gerçekleştirdiği Hane Tüketim Endeksi Raporu, bahar aylarına girilmesi ile birlikte hane içi tüketim harcamalarında hareketlilik olduğunu gösteriyor. Hane Tüketim Endeksi Raporu'na göre, 2011 Nisan ayında Toplam Hızlı Tüketim Ürünleri harcaması bir önceki aya göre cari fiyatlarla yüzde 10, sabit fiyatlarla ise yüzde 5 büyüme gösterdi. 2011 Nisan ayında Toplam Hızlı Tüketim Ürünleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 10 artış gösterirken, bu oran sabit fiyatlarla ise yüzde 5 olarak gerçekleşti. Araştırma sonuçlarına göre pek çok hızlı tüketim grubunda artış oldu. Pazarın dinamiğinde en etkin role sahip olan genel gıda ve içecekler, ilk dört ayda yüzde 11 büyüme ile pazar büyümesini belirledi. En yüksek artış et ve et ürünleri ve alkollü içeceklerde görüldü. Et ve et ürünleri cari fiyatlarla yüzde 24, alkollü içecekler ise yüzde 17 büyüdü. -KIRMIZI ET PAHALANDI- Et ve et ürünlerindeki büyümede kırmızı etin etkisi büyük olurken, kırmızı et segmentinde 2010'un ilk dört ayı ile 2011'in aynı dönemi karşılaştırıldığında cari fiyatlarla yüzde 33 büyüme gerçekleşti. Raporda, ''Beyaz ette ise 2010'un ilk dört ayı ile 2011'in ilk dört ayı karşılaştırıldığında cari fiyatlarla yüzde 17'lik büyüme oldu. Kırmızı etin ciro olarak daha fazla büyümesinin sebeplerinden biri ise fiyatlardaki artış. İlk dört ay karşılaştırmasında kırmızı etin fiyatı yaklaşık olarak yüzde 15 arttı'' denildi. Kişisel Bakım Ürünleri grubu bir önceki aya göre cari fiyatlarla yüzde 9, sabit fiyatlarla ise yüzde 8 büyüdü. Kağıt ürünleri ilk dört ayda yüzde 12 büyüme ile bu grubun belirleyici segmenti oldu. Temizlik Ürünleri grubu ise 2010'un ilk dört ayı ile karşılaştırıldığında cari fiyatlarla yüzde 3 daraldı. Market Markaları dört ay sonunda yüzde 21 büyüyerek payını 1 puan daha artırdı ve böylece Market Markaları'nın toplam içindeki payı yüzde 11'e ulaşmış oldu.