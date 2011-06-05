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ETİMESGUT'TA İSTİNAT DUVARI YIKILDI ANKARA (A.A)

05 Haziran 2011 11:01

-ETİMESGUT'TA İSTİNAT DUVARI YIKILDI ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Etimesgut'ta iki binanın istinat duvarı yıkıldı. Etimesgut Belediyesi, binaların boşaltılmasına karar verdi. Etimesgut'ta İstasyon Mahallesi'nde üst kotlarda bulunan iki binanın istinat duvarı, alt kotlarda bulunan iki binanın bahçesine yıkıldı.  Büyük toprak kitlesi apartmanların arka bahçelerini doldurdu. Toprak kaymasının yaşanmasından önce apartmanlardan birinin arka bahçesinde düğün yemeği verildiği, yemektekilerin istinat duvarından gelen sesler üzerine bahçeyi boşalttığı belirtildi.   Apartman sakinlerinden Güllü Çambaşı, apartmanın bahçesinde kırk, elli kişiye düğün yemeği verildiğini belirterek, sandalye ve masaların toprak altında kaldığını söyledi. Belediye yetkilileri, apartman sakinlerinin Şeker Fabrikası'nın misafirhanesinde kalabileceklerini belirtti.

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