Etimesgut esnafı isyan etti: Ben kiramı doğru düzgün ödeyemiyorum, çıkıyorlar dünyanın ilk 20 ülkesiyiz diyorlar

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün esnaf ziyareti sırasında bir terzi, “Sigortamı yatıramıyorum, kiramı doğru düzgün ödeyemiyorum. Çıkıyorlar baştakiler dünyanın ilk 20 ülkesiyiz diyorlar böyle bir mantık var mı?” dedi. Boş bir tezgâhta duran esnaf da “Burada hayal satıyorum. Bitirdiler ya Türkiye’yi, bir şey kalmadı” diye konuştu.

CHP'li Gök, Etimesgut’ta esnaf ziyareti yaptı. Gök’ün sohbet ettiği esnaf; ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısından dert yandı. Bir esnaf, işlerinde çok düşüş olduğunu vurgulayarak; umduğu geliri artık kazanamadığını, eskiden işlerinin daha iyi olduğunu, bugünlerde ise siftah yapamadan dükkanını kapattığını ifade etti.

“Boş tezgahta hayal satıyorsun”

Boş bir tezgâhın başında duran esnaf da “Burada hayal satıyorum. Bitirdiler ya Türkiye’yi, bir şey kalmadı. Siz artık burada ne görmek isterseniz onu görün diyorum. Hayallerimizle oynuyorlar, onu da kurmayı bıraktık artık. Başkaları gelir de hayallerimizi gerçekleştirir diye bekliyoruz; inşallah bu siz olursunuz” dedi.

Gök, esnafa “İnsanların bu boş tezgâhta neler görmesini isterdiniz” diye sordu. Esnaf, “Geçim derdi. Herkesin suratı asık; eskiden insanlar gülerdi, sohbet edip selam verirdi. Şimdi kimse kimseye bakmıyor. İstiyoruz ki insanlar kaynaşsın gülsün, motivasyon insanları bir yere getirir. Ama onu da elimizden aldılar” diye konuştu. Gök, esnafa söylediği sözün Türkiye’nin gerçeği olduğunu belirterek “Burada resmen boş tezgâhta hayal satıyorsun” dedi.

"Böyle bir mantık var mı?"

Bir terzi de “Elektrik faturası 500 lira gelirken; olmuş bin 300 lira, bunu nasıl karşılayacağım ben? Sigortamı yatıramıyorum, kiramı doğru düzgün ödeyemiyorum. Çıkıyorlar baştakiler dünyanın ilk 20 ülkesiyiz diyorlar böyle bir mantık var mı?” diye sordu.

Gök, “İlk 20’de olabiliriz ama sondan” deyince esnaf da sondan olduğuna inandığını belirtti. İnsanların artık takım elbise yaptırıp yaptırmadığını soran Gök’e esnaf, “Mümkün değil, kumaşın metresi toptancıda 300 lira. Bir takım elbiseyi getirsen bin 200 lira, bin lira el emeği alsan 2 bin 200 lira. Yanlış anlaşılmasın Etimesgut’ta kim bu parayı verebilir?” karşılığını verdi.

"İnsanlar 25 kuruşluk poşeti almaya çekiniyor"

Başka bir esnaf da “İşler artık iyi değil. Pandemiden sonra küçük hareketler oldu. Ama maske, eldiven, kolonya, dezenfektan grubudur bunları fırsata çevirenler, sonra duruldu. İnsanlar 25 kuruşluk poşeti almaya çekiniyor, poşetin kilosu 25 lira, önceden 15 liraya satardık. Onu almaya bile zorluk çekiyorlar, eskiden vatandaş kovaya çöp koymaya poşet alıyordu şimdi onu da almıyor, galiba marketlerdeki alışveriş poşetlerini kullanıyorlar. Satışlar yarı yarıya düştü hatta onun da altına düştü” sözleri ile yaşadıklarını anlattı.

"En hareketli yer burası olmasına rağmen işlerimiz çok durgun”

Zücaciye dükkânı işletmecisi de fiyatların çok yüksek olduğu ve halkın alım gücü olmadığı için işlerinin çok düştüğünü aktardı. Esnaf, “Eskiden Ramazan’da 100-200 tane sofra satardım, şimdi 10 tane satamadım. En hareketli yer burası olmasına rağmen işlerimiz çok durgun” diye konuştu. Gök’ün geçen yıl ve bu yılki durumunu değerlendirmesini istediği esnaf, en az yüzde 50 hatta daha fazla müşteri kaybettiğini, giderlerinin ise yükseldiğini kaydetti.