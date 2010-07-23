-ETİMESGUT BELEDİYESİNDEKİ YOLSUZLUĞA DAVA ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Etimesgut Belediye Başkanı Serhat Kemal Yılmaz ile 5 yardımcısının da arasında bulunduğu 99 kişi hakkında, suç örgütü kurdukları ve belediye ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla dava açtı. Cumhuriyet Savcısı Tayfun Kaya'nın hazırladığı iddianamede, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Etimesgut Belediye Başkanlığı ''ihbar eden'', iki kişi ''mağdur'', 13 kişi ''şikayetçi'' olarak gösterildi. Halen tutuklu bulunan eski Etimesgut Belediye Başkanı Serhat Kemal Yılmaz, eski Belediye Başkan Yardımcıları Osman Başbozkurt, Zafer Altınkaynak, İhsan Ağcan, Nurettin Karabal ve Mustafa Yılmaz, Etimesgut'taki Orhan Tan Huzurevi'nin eski Müdürü Ali Kaya, eski Zabıta Müdürü Mustafa Güven ile çoğunluğunu belediye yetkilileri ve firma sahiplerinin oluşturduğu 99 kişi ''sanık'' olarak yer aldı. İddianamede, ''soruşturmaya konu suç örgütünün, Etimesgut Belediyesince gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinde yasal olmayan yöntemlerle haksız çıkar sağlama amacıyla kurulduğu'' savunuldu. ''Örgütün belirli birtakım ihaleler için değil, sayısı belirsiz olan alım-satım işlemleri üzerinden yasal olmayan yollardan çıkar sağlama amacı bulunduğu'' öne sürülen iddianamede, ''Örgütün kurucusu ve lideri olduğu öne sürülen eski Belediye Başkanı Yılmaz'ın, şüphelilerden bir kısmını belediyede önemli görevlere getirdiği'', ''Yılmaz liderliğindeki suç örgütünün 2004-2009 arasında ihale ve hizmet alımlarında, örgütün menfaati doğrultusunda hareket ettikleri ve örgüt faaliyetleri nedeniyle çok büyük miktarda kamu zararı oluştuğu'' öne sürüldü. İddianamede, sanıkların Etimesgut Belediyesi Kadın Doğum Hastanesi inşaatı ve arsası satış ihalesi, Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ihalesi, hafriyat döküm ihalesi, bazı bordür ve trotuvar ihaleleri, park ve yeşil alan bakım ihaleleri, oyun ve spor alanı ihalesi, Kent Konseyi binası tadilat ve ofis yapımı ihaleleri, Orhan Tan Huzurevi temizlik, bakım ve yemek ihalelerinin de içinde bulunduğu 25 olayda suç işledikleri ileri sürüldü. İddianamede, kurulduğu savunulan suç örgütü lideri, yönetici ve üyeleri hakkında mal varlıklarındaki artışlar nedeniyle başlatılan soruşturmaların devam ettiği bildirildi. Sanıklar, Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.