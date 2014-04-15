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Etiler'de profesörün kızını kaçırıp fidye istedi

Kumar borcu nedeniyle profesörün kızını kaçırdığını öne süren zanlı, T.K'yı tanımadığını, babasının profesör olması nedeniyle fidye alabileceğini düşündüğünü söyledi

15 Nisan 2014 16:24

Ankara'da bir üniversitede görevli profesörün Etiler'de yaşayan kızı fidye için kaçırıldı.

İstanbul Etiler'de oturan T.K. adlı genç kadın, akşam iş dönüşünde eve gitmek için Akmerkez durağında indi. Eve doğru yürürken yanına yanaşan araçtaki bir kişi genç kadını bıçak tehdidiyle kaçırdı.

Ertesi gün T.K'nın Ankara'da bir üniversitede profesör olan babasına bir telefon geldi. Habertürk'ün haberine göre, T.K'yı kaçırdığını söyleyen şüpheli, kızının hayatı karşılığında 300 bin TL isterken, "Kesinlikle polis olaya karışmasın" diye de tehditte bulundu.

Profesör baba tehdide rağmen polise haber verdi. Olaydan bir gün sonra şüpheli tekrar babayı arayarak fidyeyi 200 bin TL'ye düşürdü. Baba, fidye ödemeyi kabul ettiğini söyleyerek parayı nereye göndereceğini sordu. Ancak telefonu kapatan şüpheli bir daha aramadı. Çalışmalarını sürdüren polis, kaçırma olayının 3'üncü gününde şüphelinin yerini tespit etti. Araştırmada T.K'nın Kilyos'ta bir otelde tutulduğu belirlendi. Otele operasyon düzenleyen polis, O.T. atdlı zanlıyı yakaladı. Genç kadın, otel odasında elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu.

O.T'nin genç kadının oturduğu sitenin apartman görevlisi olduğu ortaya çıktı. Olayı kumar borcu nedeniyle gerçekleştirdiğini öne süren zanlı, T.K'yı tanımadığını, babasının profesör olması nedeniyle fidye alabileceğini düşündüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı O.T., 'hürriyeti tahdit' suçundan tutuklandı.

 

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