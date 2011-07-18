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Etiler'de hedef İsrail'di

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, 26 Mayıs’ta İstanbul Etiler’de düzenlenen...

18 Temmuz 2011 03:00

T24 - İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, 26 Mayıs’ta İstanbul Etiler’de düzenlenen, 8 kişinin yaralandığı saldırının PKK’nın değil, İran’dan, İsrail’e karşı misilleme emri alan Lübnan Hizbullahı’nın düzenlediğini öne sürdü.

Etiler'de patlama

Hürriyet'ten Reha Erus imzalı habere göre, Koç Köprüsü altında meydana gelen patlamada, elektrikli bir bisikletin üzerine bağlı parça tesirli bomba kullanılmıştı. İstihbarat birimlerinin, 8 kişinin yaralandığı saldırıyı seçimler öncesinde güvensizlik ortamı yaratmak için PKK’nın düzenlediğine inandığı bildirilmişti. Corriere della Sera’nın ‘Öldürün o Siyonisti. Türk bombasının gölgesinde İran var’ başlıklı ve Washington çıkışlı haberine göre ise MİT, PKK’nın izini sürüyormuş gibi görünse de, patlamanın, Lübnan Hizbullahı’nın işi olduğu sonucuna vardı. Buna göre İran, 2010 Ocak ayında Tahran’da MOSSAD’ın suikastına kurban giden İranlı nükleer fizikçi Mesud Ali Muhammedi’nin intikamını almak istiyordu. İran Devrim Muhafızları, misilleme amacıyla İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Moşe Kamhi’ye suikast düzenlemeyi planladı. Lübnan Hizbullahı’nın 3 üyesi Beyrut’tan İstanbul’a geldi. Suikastçılar, İsrail Başkonsolosu Kamhi’nin her sabah kullandığı güzergâhta eylemi yaptı. Ancak Kamhi’nin aracı hızını biraz fazla düşürünce, bombanın etkisinden kurtuldu.


Ankara doğrulamadı

İtalyan Gazetesi’ndeki iddia Ankara istihbarat birimlerince doğrulanmadı. Aynı kaynaklar, “İsrail, zaman zaman bazı gazeteler aracılığıyla bu tür dezenformasyona başvuruyor” vurgusunu yaptılar.


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