Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'nun arazisi KİPTAŞ'a satıldı

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun 31 bin 885 metrekarelik arazisi; AVM ve otel için KİPTAŞ’a satıldı.

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun 31 bin 885 metrekarelik arazisi dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hasılat paylaşımı yöntemi ile ihaleye çıkarıldı. Tahmini bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin lira olarak belirlenen ihaleye Kiptaş, Gür Yapı-Cengiz İş Ortaklığı, YDA İnşaat ve Kalyon İnşaat olmak üzere 4 şirket katıldı. Kalyon İnşaat’ın teklifi ön yeterlilik alamadığı için elendi. YDA İnşaat da idare payı teklifi İBB’nin belirlediği 1 milyar 356 milyon 600 bin liralık tahmini bedelin altında kaldığı için ihale dışı kaldı.

İhaleye, KİPTAŞ ile Gür Yapı-Cengiz İş Ortaklığı arasında açık artırma ile devam edildi. Gür Yapı-Cengiz İş Ortaklığı açık arttırmaya katılmayarak ihaleden çekildi. KİPTAŞ, açık artırma bölümünde idare payını 1 milyar 377 milyon 880 bin TL’den 1 milyar 383 milyon 200 bin TL’ye çıkardı. İhale Komisyonu’na başkanlık eden İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB’nin gelirini arttırmak için KİPTAŞ’tan teklifini arttırmasını talep etti. KİPTAŞ da İBB’nin alacağı payı 1 milyar 388 milyon 520 bin liraya çıkarak ihaleyi kazandı.

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin satılmasını protesto eden CHP’liler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Yurttaşlar ‘ Kamu varlıklarını satarak değil, üreterek yönetim’, ‘ Fabrika satarak değil, üreterek yönetim’ yazılı dövizler açtı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu burada basın açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu, ‘İstanbul’a ihanet ettik’ diyenlerin ihanete nasıl devam ettiklerini göstermek, hakkımız olanı savunmak, İstanbul hakkına olan sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere toplandık” dedi.



Süreçteki hukuksuzluklara değinen Kaftancıoğlu şunları söyledi: “Hazırlanan bilirkişi raporları bizleri haklı çıkarıyor. Bilirkişi raporunda imar planı değişikliğinin kamu yararına ve çevre düzeni planına aykırı olduğu belirtiliyor. Bilimsel raporlara göre İstanbul’un deprem riski en düşük bölgesi olan Etiler’deki araziyi riskli alan ilan ediyorlar. Mahkemenin imar değişikliğini iptal etmesini önlemek için Bakanlar Kurulu kararıyla afet riski altındaki alan olarak ilan ediyorlar. Her birimizin hakkı, birilerinin rant hırsına kurban gitmek üzere. Bu arazinin bugünkü akıbeti tamamen hukuksuz, düpedüz kanunsuzluktur. Bu satış ihalesi bir kent suçudur. İşlediğiniz tüm kent suçlarından ötürü yargılanacaksınız.”

Bugüne nasıl gelindi?

Polis okulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Arazi, İçişleri Bakanlığı’yla yapılan protokolle İBB’ye devredildi. Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi. Arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı. Yapılacak inşaatların yüksekliği de serbest bırakıldı. Böylece okul arazisine AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmiş oldu.