Etiler koğuşundan kimler geçti!

T24 - Merakla beklenen 'Etiler Koğuşu 2' bugün raflarda... Yolu Narkotik Şube'ye düşen birbirinden ünlü isimlerin ifadeleri, itirafları, şoke eden açıklamalarının yer aldığı kitap, sanat ve magazin dünyasını ikinci kez sarsacak.



'Etiler Koğuşu'nun devamı niteliğindeki çalışmada, deneyimli polis muhabirleri Önder Şuşoğlu ile Emrullah Erdinç'in imzası var. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Türk medyasının iki uzman polis muhabirinden olay yaratacak kitap... AKŞAM'dan Önder Şuşoğlu ile ATV'den Emrullah Erdinç'in kaleme aldığı 'Etiler Koğuşu 2', sanat ve magazin dünyasını ikinci kez sarsacak. İlki 2004 yılında yayımlanan çalışmanın devamı olan kitapta, Narkotik Şube'ye yolu düşen birbirinden ünlü isimlerin ifadelerinden şok detaylar yer alıyor. Geçen yıl uyuşturucu operasyonu sonrası gözaltına alınan Tarkan'ın, Emniyet'te çekilmiş 'adli' fotoğrafı da ilk kez bu kitapta yayımlanıyor.





STRESTEN KULLANDIM



Geçen yıl şubat ayı... İstanbul Narkotik Polisi'nin, Tarkan'ın evine baskın düzenlediği haberi internet sitelerine ve TV kanallarına bomba gibi düşüyor.



Evde bulunan 12.5 gram esrar yüzünden gözaltına alınan Türk popunun 'Megastar'ı Tarkan, ifadesinde bülbül gibi şakıyor:



Uyuşturucu bağımlılığım yoktur. Mesleğimin verdiği strese bağlı olarak özellikle son dönemlerde kullanmışlığım oldu. Ama bu bir süreklilik içerisinde değildi. Daha önce böyle bir şey kullanmadım. Bundan sonra da kullanmayı düşünmüyorum. Evimde yakalanan uyuşturucuyu arkadaşım Murat Erdoğan'dan aldım, herhangi bir ücret ödemedim. Arkadaşım olduğu için birkaç kez parasız verdi. Murat Erdoğan'ı 10 seneyi aşkındır tanırım. Kendisi Ayyıldız Mayoları'nın ortaklarından biridir.





'ASIL O BANA TEMİN ETTİ'



Tarkan'ın sorgusunu tamamlayan narkotik dedektifi, popçunun iddialarını Murat Erdoğan'a sordu. İddiaları duyan Erdoğan, sinirden çılgına döndü, 'Bir de beni dinleyin' dedi ve konuştu: Tarkan'a kesinlikle esrar vermedim. Ama o bana ücret almadan birkaç defa esrar verdi.





Kızının velayetini almak için kocasını polise ihbar etmiş



Kitapta yer alan bir başka ünlü isim ise Fatma Uludan Soğukçay... Herkes onu Niran Ünsal adıyla tanıyor. Serkan Tire adlı torbacıdan hap, esrar ve kokain aldığını itiraf eden Ünsal, menajeri ve şoförünün de uyuşturucu kullandığını söyledi. Ayrıca 'Fevzi' adında bir kişiden esrar aldığını itiraf eden ünlü şarkıcı, narkotik dedektiflerine 'İsterseniz satıcıdan tekrar mal isterim, siz de yakalarsınız' teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden polis, Niran Ünsal'ın telefonu üzerine yarım saat içinde mal getiren torbacıyı kıskıvrak yakaladı.





VELAYET SAVAŞI



Peker Açıkalın... Türkiye onu 'Gaffur' tiplemesiyle tanıdı. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Peker Açıkalın da uyuşturucu kullandığı için gözaltına alınan isimlerden. Açıkalın, uzun bir süre Niran Ünsal'la evli kaldıktan sonra boşandı. Niran da Peker de kızları Şeker'in velayetini almak istiyordu. Niran Ünsal'ın uyuşturucu suçundan işlem görmesi mahkeme karşısında Peker Açıkalın'ın işini kolaylaştıracaktı. O yüzden de Niran, eski eşinin gözaltına alınması için onun adını polislere vermişti. Harekete geçen polis, Niran Ünsal'ın ifadesinden yola çıkarak, Peker Açıkalın'ın evini aradı ve ünlü oyuncuyu gözaltına aldı.





10-15 SENEDİR İÇİYOR



Peker Açıkalın ifadesinde şunları söyledi: 10-15 sene önce esrarla tanıştım. Sürekli olmamak kaydıyla zaman zaman kullanmaktayım. Evimde bulunan esrarı da doğum günüm olan 1 Mart'ta bir arkadaşımdan içmek için almıştım. İçmek istediğim zaman Dolapdere'den veya Beyoğlu'ndaki sokak satıcılarından alıyorum.





'Ünlülerin gençliğimize borcu var'



'Etiler Koğuşu 2'yi yazmak için 3 yıl boyunca uğraşan, yüzlerce sayfa ifadeyi satır satır okuyan Önder Şuşoğlu ile Emrullah Erdinç, 'Gençlerin idolü olmuş ünlü isimlerin, gençliğimize borçları var' diyerek şöyle konuştu: Sadece kokain değil sentetik uyuşturucu kullanımı, sanat camiasında ve gece aleminde çok yüksek oranda. Gençler, ünlü isimleri taklit ediyor; saç modelinden tutun da giydiği kıyafete kadar. Amacımız uyuşturucudan zarar gören ünlü isimlerin, gençlerin karşısına çıkıp bildiklerini anlatmaları, onları uyarmaları.





'Sen beni sevmiy misin'



ALFA Yayınları'ndan çıkan 'Etiler Koğuşu 2'de; Peker Açıkalın, Niran Ünsal, Tarkan, Deniz Seki'nin yanı sıra Ali Sürmeli, Ebru Şancı, Melike Dindoruk, Gülden Kosavalı, Eda Akman, Seda Akman, Durul Bazan, Tülay Yıldırım, Cem Uras, Serdar Gözelekli, Seda Ertan, Selin Toktay, Meral Kaplan, Ümit Türker, Güven Kıraç, Okan Karacan, Yalçın Dümer, Alev Çökeliler, Ela Yeşil, Hüsnü Şenlendirici, Murat Erdoğan, Kubilay Keskin ve Bekir Saçan gibi isimlerin Narkotik Şube'de geçirdikleri saatler, çarpıcı detaylarla anlatılıyor.







DENİZ SEKİ, KOKAİNDEN ZEHİRLENİYORMUŞ!



Vasiyetimdir, bul o torbacıyı Neşe

Kitabın çarpıcı bölümlerinden biri ise uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmekten 218 gün hapis yatan Deniz Seki'nin sorgusu. Jandarmada susma hakkını kullanan ve savcılıkta konuşan Seki'nin ifadesi şöyle:





ÜÇ-BEŞ GÜNDE BİR ALIRDIM



Birtakım sıkıntılarımı atlatmak amacıyla kokain kullanmaya başladım. Bu maddeyi 'Murat' ve 'Apo' olarak bildiğim şahıslardan aldım. Bazen her gün bazen üç ya da beş günde bir bu maddeyi alırdım. Neşe Ünal ve Hüsnü Şenlendirici'yle de aldığım olmuştur. Beni uyuşturucu maddeye kimse alıştırmadı. Sıkıntılı halim beni bu maddeyi kullanmaya itti





İşte telefon kayıtları



26.11.2008



13.27.06



Deniz: Uyuyorsanız ben de sizinle uyuyabilir miyim? Neşem.

Neşe: Hııı.

Deniz: Aşkım şu Ayhan'ı bi arasana s....... e...... (küfür ediyor)

Neşe: Ne oldu ya?

Deniz: Bir de Diyar'ın a...... s....... (küfür ediyor)

Neşe: Tamam.

Deniz: Sana vasiyet ediyorum. Rezalet ötesi rezalet...

Neşe: Hııı.

Deniz: Zehirleniyorduk, hastaneye kaldırılıyorduk Neşe...

Neşe: Ne diyorsun be?

Deniz: Allah canımı alsın ki...

Neşe: Hııı.

('Diyar', soruşturma dosyasına göre uyuşturucu satıcısı. Tam olarak 1 dakika 34 saniye süren konuşmanın içeriğine göre Deniz Seki, neredeyse zehirleniyordu. Bunun sebebi olarak da 'Diyar'ı görüyordu.)

26.11.2008 13.31:24

Neşe: Aradım cevap vermiyor aşkım.

Deniz: Sana da vermiyor demek.

Neşe: Uyuyordur herhalde.

Deniz:Vasiyet ettim sana.

Neşe: Eee ne diye?

Deniz: Arkadaşıma ne biçim şey vermişsin zehirlenmişler de...

Neşe: Ben söyleyemem sonra aradığımda söylerim. Bi daha aramayız olur biter abi almayız.