'Etikette genetik bilgisi olan ürün helal'

İKT üyesi ülkelerin oluşturduğu kurul, genetiği değiştirilmiş organizmaların da helal olabileceğine karar verdi. Bunun iki şartı ise 'değişiklikte kullanılan organizmanın da helal olması' ve ürünlerin üzerinde 'Genetiği değiştirilmiştir' yazılması olarak belirlendi.



İslam Konferansı Teşkilatı (İKT), İstanbul'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla açılmıştı. 25'inci Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi toplantısında İKT üyesi 53 vegözlemci 4 ülke, toplantının bir günden maddesini de genetiği değiştirilmiş gıdalar olarak belirledi.



3 ayrı tüzük hazırlandı standartlar belirlendi



İKT üyesi ülkelerin Standardizasyon Uzmanları Grubu tarafından hazırlanan 'helal gıda', 'helal gıda sertifikası verecek organlar' ve 'helal gıda sertifikası verecek organların akredite edilmesi' konularında 3 ayrı tüzük, bu toplantılarda görüşülüp karara bağlanacak. Bu tüzüklerde hayvanlardan sebzelere, meyvelerden suya, katkı maddelerinden restoranlara kadar 'helal' damgasının vurulabilmesi için standartlar belirlendi.





Katkı ürünlerinde haram madde olmayacak



Her türlü gıdaya katılanlar, hayvanlara verilen yemlerdekiler, bitkilere verilenlere kadar katkı maddelerinde 'haram' bir madde bulunmaması gerekiyor. İçinde alkol bulunan yemekler, çikolatalar da haram. Genetiği değiştirilmiş organizmalar veya içerikler veya GDO içeren ürünler haram olan genetik maddeden yapılamıyor. Genetik geliştirme teknolojisiyle genin, başka yaşayan bitki, hayvan, mikrobiyolojik kaynağa aktarılması ve DNA'da yapılacak geliştirmelerle elde edilecek genetiği geliştirilmiş gıdalar da helal gıda üretiminde kullanılabilir. Eğer bir ürün genetiği değiştirilmiş gıda içeriyorsa, bu durum mutlaka etiketinde açıkça belirtilmeli.





Paketlerde de helal maddeden yapılacak



Paketlemede kullanılacak maddeler haram maddelerden yapılamayacak. Paketlemede kullanılacak maddeler, haram maddelerle teması olan ekipmanla da yapılamıyor. Hazırlama, paketleme, taşımada helal olmayan ürünlerle karışmaması için ayrılması gerekiyor. Helal olmayan üretim yapan bir tesis helal üretime geçmek istiyorsa tamamen bir temizlik sürecine girmeli ve tekrar helal olmayan üretime geçemiyor. Restoranlarda ve satışta kullanılan makine, araç-gereç, çatal-bıçak da sadece helal gıdalar için kullanılmalı. İçki servis edilmemeli. Marketlerdeyse helal gıdanın ayrı rafta bulundurulması gerekiyor.



Ülkelerin rızasına bağlı



İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkelerin Standardizasyon Uzmanları Grubu tarafından hazırlanan standartları ülkelerin kabul etmesi, kendi rızalarına bağlı. Uygulamaya katılacak ülkeler

yine uzmanlar tarafından belirlenen kuruluşlar aracılığıyla helal ürün sertifikası dağıtacaklar. Ürünlerine helal gıda damgası basacak firmalar da çeşitli aşamalarda hem ulusal hem uluslararası kuruluşlarca denetlenecek.



Banttan 'Bismillah' olmayacak



Tüzükte bitkisel ürünlerin yanı sıra hayvansal gıdalara ilişkin kurallara da yer veriliyor. Buna göre banttan 'Bismillah' kaydı dinletilerek kesim yapılması, eti helal kılmaya yetmiyor. Aynı zamanda tavuğun kafası makine tarafından vücudundan tamamen ayrılırsa o tavuk da haram kabul ediliyor. Kesilen tavuğun en az 180 saniye kanının akması gerekiyor.