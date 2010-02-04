Etiket hafiyeleri iş başında

T24- 'Fikir Sahibi Damaklar' topluluğu, !f İstanbul 9. Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali Etkinliği kapsamında "Etiket Hafiyeleri İş Başında Kampanyasını" yürütecek.







Kendilerini yüzbini aşkın üye sayısıyla , 130 ülkdede yer sahibi olan 'Slow Food' hareketinin Türkiye'deki en geniş üye katılımlı ve en aktif topluluğu olarak tanımlayan Slow Food/ Fikir sahibi damaklar, !f İstanbul 9. AFM Uluslarası Bağımısz Filmler Festivali Etkinliği kapsamında "Etiket Hafiyeleri İş Başında Kampanyasını " yürütecek.





Tüketici bilincini geliştirmeyi amaçlayan Fikir sahibi Damaklar, "Al eline büyüteci, etiket hafiyeliği yap! Gerçek gıdayı ara ve paranı sadece gerçek olana yatır"diyor.



2 gün boyunca !f İstanbul Festiali'nin yapılacak olan Beyoğlu AFM Fitaş Sineması'nda büyüteç dağıtarak paketli ve ambalajlı gıda ürünlerinin içindekileri beraber sorgulamayı hedefliyorlar.