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Yaşam

Etiket hafiyeleri iş başında

'Fikir Sahibi Damaklar' topluluğu, !f İstanbul 9. Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali Etkinliği kapsamında "Etiket Hafiyeleri İş Başında Kampanyasını" yürü

04 Şubat 2010 02:00

 T24- 'Fikir Sahibi Damaklar' topluluğu, !f İstanbul 9. Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali Etkinliği kapsamında "Etiket Hafiyeleri İş Başında Kampanyasını" yürütecek.



Kendilerini yüzbini aşkın üye sayısıyla , 130 ülkdede yer sahibi olan 'Slow Food' hareketinin Türkiye'deki en geniş üye katılımlı ve en aktif topluluğu olarak tanımlayan Slow Food/ Fikir sahibi damaklar, !f İstanbul 9. AFM Uluslarası Bağımısz Filmler Festivali Etkinliği kapsamında "Etiket Hafiyeleri İş Başında Kampanyasını " yürütecek.


Tüketici bilincini geliştirmeyi amaçlayan Fikir sahibi Damaklar, "Al eline büyüteci, etiket hafiyeliği yap! Gerçek gıdayı ara ve paranı sadece gerçek olana yatır"diyor.

2 gün boyunca !f İstanbul Festiali'nin yapılacak olan Beyoğlu AFM Fitaş Sineması'nda büyüteç dağıtarak paketli ve ambalajlı gıda ürünlerinin içindekileri beraber sorgulamayı hedefliyorlar.

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