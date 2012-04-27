Etik Kurulu'na göre, Fenerbahçe şike yaptı, Trabzonspor teşvik verdi!

Fenerbahçe’nin iddianamede yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eskişehirspor, Karabükspor ve Gençlerbirliği ile oynadığı maçlarda şike yaptığına kanaat getirildi. Trabzonspor’un Sivasspor-F.Bahçe maçında teşvik primi gönderdiği yönünde kuvvetli şüphelere rastlanıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Tayfur Havutçu’da suçlayıcı delile ulaşılamadı. Beşiktaş herhangi bir suçla itham edilmedi. İbrahim Akın’ın İstanbul BŞ-F.Bahçe maçıyla ilgili tapeleri ise soruşturmanın en tartışma götürmez delili olarak rapora kondu.

Tayfun Bayındır'ın Vatan gazetesindeki haberine göre, Etik Kurulu 8 aylık yoğun mesaisini tamamlayıp ana mütalaasını dün TFF Yönetim Kurulu’na teslim etti. Kurul, iddianamede yer alan F.Bahçe’nin, İstanbul BŞ, Eskişehir, Karabük ve G.Birliği ile oynadığı maçlarda şike yapıldığına dair yeterli delil olduğuna kanaat getirdi. Kurul ayrıca Trabzon’un Sivas-F.Bahçe maçı için kırmızı-beyazlılara teşvik primi verilmesi girişiminde bulunduğuna dair kuvvetli şüphelere sahip olduklarını da ana mütalaanın sonuç bölümüne yazdı.



35 bin belge incelendi



-Etik Kurulu iddianameyle birlikte ellerine ulaşan ek delil ve tapeler üzerinde yaklaşık 35 bin belge üzerinde yaptığı incelemede de özellikle Tayfur Havutçu’nun Yusuf Turanlı’yla yaptığı görüşmelerin şike görüşmeleri değil, teknik direktör-futbolcu menajeri konuşmaları olduğuna kanaat getirdi. Bunun doğrultusunda da Beşiktaş’ın herhangi bir suçla ihtam edilmesine de gerek duyulmadığına yer verildi.

-Etik Kurul, İbrahim Akın’ın İstanbul BŞ-F.Bahçe karşılaşmasıyla ilgili yapmış olduğu itirafların ve daha sonra bir imamla olan görüşmesini soruşturmanın en net tartışma götürmez delili olarak raporuna koydu.



Şike değil, bilet parası



-Etik Kurulu yaptığı incelemesinde şike yapıldığı iddiaları bulunan Sivasspor-F.Bahçe maçıyla ilgili olarak ise ‘Bu konuda bir bulgu ya da delile ulaşılmamıştır’ diye yazdı. Etik Kurul ayrıca bu maçla ilgili iddianamede yer alan para trafiğiyle ilgili bir tutarsızlık bulmadığını ve çanta içinde şike için getirildiği iddia edilen paranın, bilet parası olduğuna kanaat getirdiklerini de mütalaasına yazdı.



Yelkovan da temiz



-İddianamede adı geçen tüm kişilerle yüz yüze görüşen tutuklu sanıkların ifadelerini Metris’e giderek alan Etik Kurulu, kişilerle ilgili yaptığı değerlendirmede ise F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a yönelik hiçbir suçlayıcı delile ulaşamadıklarını ve Yıldırım’ın iddianamede adı geçen şike ve teşvik girişimlerinin hiçbirinde yer almadıklarına dair kanaatlerini de yazdılar. Kurul ayrıca F.Bahçe’nin mali işler sorumlusu Tamer Yelkovan’la da ilgili suçlayıcı bir delil ve bulguya rastalamadıklarını da belirtti.



İşte kurulun açıklaması:



“Kurul müsabakalardaki eylemler bakımından ilgili bazı kişiler hakkında ’şike’, ’şike teşebbüsü’, ’teşvik primi’ veya ’teşvik primine teşebbüs’ şüphesinin mevcut olup olmadığı ve bu kişilerin eylem ve davranışlarının kulüplere izafesinin mümkün olup olmadığı bakımından kanaate ulaşmıştır. Bazı müsabakalar bakımından ya da olaylarda adı geçen kişiler açısından ise ’kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı’ şeklinde görüş bildirmiştir.

Dosyadaki kanıtlar çerçevesinde bazı kişilerin, savcılık evrakında ’şüpheli’ olarak belirtilmelerine rağmen, ’somut olayla ilgisini gösteren kanıt bulunmadığı’ yönünde kanaat bildirmiştir.

İlk rapora konu evrakın, sadece iddia makamının iddiasına dayanak aldığı iletişim tespit tutanakları ve fiziki takip tutanaklarından ibaret olması sebebiyle, ilk raporda ilgililerin iddiada yer alan somut vakıalar hakkındaki açıklamaları ve bu açıklamaları destekleyen delillerine hiçbir şekilde ulaşılamamıştır.

Bu rapor tez niteliğindeki iddia ve dayanakları yanında antitez niteliğindeki savunma ve dayanaklarının da değerlendirilebildiği bir çalışmanın ürünü olmuştur.“



‘Tarih bizi yazacak’



-F.Bahçe Başkanı Yıldırım yaşanan son gelişmeleri değerlendiren bir mektubu kulüp üyeleri için kaleme aldı. Mektubun satır başları şöyle:

“Türk futbolunun geneline yönelik olarak başlatılan bir temizlenme operasyonu gibi kamuoyuna duyurulan operasyonun, günlerin geçmesi ile sadece F.Bahçe’yi hedef alarak gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır. Bu yüzden ki birlik ve beraberliğin bir an için bile gevşemeden aynı kararlılıkla sürdürülmelidir. Hain emeller ertelenmiş olsa da bu emellerin sahipleri henüz bu düşüncelerinden vazgeçmemiştir. Tarih 105 yıllık camiamızı bölüp ele geçirmeye çalışanları değil, kulübümüze sahip çıkanları ve bu çınardan bir yaprağın dahi koparılmasına izin vermeyip direnenleri yazacaktır.”



58. Madde değişiyor mu?



Etik Kurulu’nun şok raporu sonrasında ‘acil’ koduyla Antalya’da toplanma kararı alan TFF yönetimi 58. maddeyi masaya yatırıyor.

-Kamuoyunun kulüplere ceza çıkmayacak beklentisinin aksine 4 maçta şike olduğu ve 1 maçta teşvik girişimi olduğu yönünde rapor yazarak tüm beklentileri boşa çıkaran kurul, TFF yönetiminin de tüm planlarını altüst etti. Etik Kurulu bu ağır mütalaası üzerine acil olarak yönetim kurulunu Antalya’da toplantıya çağrıldı. Burada Etik Kurulu’nun nihai mütalaası ve PFDK’nın çalışmalarının yanısıra 58. maddenin değiştirilmesi konusu da masaya yatırılacak.



Yeni yöntem arayışı



-Şike sürecinde kişilerle, kurumların ayrılması prensibiyle hareket eden federasyon, Etik Kurulu’nun bu beklenmedik raporu üzerine 58. maddeyi değiştirip, kişilerle kurumlara verilecek cezalar konusunda yeni bir yöntem belirleyeceği iddia ediliyor.

-Nihai mütalaasını dün teslim eden kurul daha sonra soruşturma sürecindeki çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirmeyi de TFF’nin resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sundu. Buna göre kurul yazımına 19 Mart’ta başladığı rapor için yaklaşık 35 bin belgeyi inceledi, iddianamede adı geçen tüm maçları videodan defalarca izledi.



F.Bahce ‘CAS’tırmadı



Yönetim, Başkan Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde “Bu bizim namus davamız. Asla peşini bırakmayız” dediği 45 milyon Euro’luk tazminat davasından feragat etti.

-3 Temmuz’da başlayan şike sürecinden en çok etkilenen kulüplerin başında gelen F.Bahçe’nin UEFA ve Futbol Federasyonu’na karşı Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) açtığı davanın akıbeti nihayet belli oldu. Sarı-lacivertliler İMKB’ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yer alan “F.Bahçe Spor Kulübü ve Şirketimiz adına, UEFA’ya ve TFF’ye karşı CAS’ta açılmış olunan davadan feragat edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” açıklamasıyla davayı geri çektiklerini duyurdu.

-24 Ağustos tarihinde Şampiyonlar Ligi’nden men edilmelerinden bu iki kurumu sorumlu tutan F.Bahçe yönetimi, CAS nezninde 45 milyon Euro istemi ile tazminat davası açmış hatta CAS yetkilileri geçtiğimiz günlerde ilk duruşmanın 18 Haziran’da gerçekleşeceğini açıklamıştı. Bu hamlenin sarı-lacivertli kulübün lehine olacağı camiada konuşulan konuların başında gelirken, kulislerde de F.Bahçe’nin gelecek sezon Avrupa’da boy gösterebileceği kulaktan kulağa dolaşıyor.



Demeçler çok taze



-Dün dün bu gelişmeler yaşanırken başkan Yıldırım daha geçen hafta ‘Davada geri adım atılacak’ spekülasyonlarına, “Onur davamız, asla geri çekilmeyiz” karşılığını vermişti.



CAS’taki geri adımla ilgili kimse konuşmuyor



F.Bahçe'nin CAS’taki davasını geri çekmesinin ardından yönetim derin bir sessizliğe büründü. Daha önce “Bu yoldan bizi döndüremezler. Davamızın arkasındayız” diyen başkan vekili Nihat Özdemir, dün Ankara’da oynanan Karabük maçının ardından kendisine bu konuda yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.



‘Ekşioğlu ile Kıratlı tutarsız’



-Tüm üyelerin dün mesai saati bitiminde imzalayarak TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e teslim edilen Etik Kurulu raporunda ayrıca F.Bahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu ile ilgili olarak bazı para trafiğinde sorunlar bulunduğuna, para giriş-çıkışlarında tutarsızlıklar olduğuna dikkat çekti. Ali Kıratlı’nın savunmasında da ciddi tutarsızlıklar olduğuna dikkat çekip, şike bulgularına rastlanan maçlarla ilgili Kıratlı’nın bizzat organizasyonun içinde yer aldığına dikkat çekildi.