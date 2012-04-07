Etik Kurulu, Süper Final öncesi şike kararını açıklayacak

Etik Kurulu’nun Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile çarşamba günü Metris’te son kez görüşeceği ve ardından raporunu sunacağı bildirildi. Süper Lig öncesi şike kararının açıklanması beklenirken, Yıldırım’ın, savunmasında kurul üyelerini bir hayli etkilediği öğrenildi.

Şike ve teşvik incelemesini sürdüren Futbol Federasyonu Etik Kurulu’nun Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’dan savunma alma işlemini 11 Nisan Çarşamba günü tamamlayacağı, aynı gün raporunu yönetim kuruluna sunacağı, hafta sonuna kadar da cezalarla ilgili kararın verileceği öğrenildi.

Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre; hafta içinde Yıldırım’ın savunmasını almak üzere iki kez Metris Cezaevi’ne gelen Etik Kurulu üyelerinin, Fenerbahçe başkanına iddianamede konu edilen 19 maçı değil sadece 10 maçı sordukları, çarşamba günü de son bir görüşmenin daha yapılacağı bildirildi.

Etik Kurulu üyelerinin Yıldırım’a, Manisaspor-Trabzonspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe, Bursaspor-Trabzonspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Eskişehirspor-Fenerbahçe, Eskişehirspor-Trabzonspor, Trabzonspor-Bursaspor, Bucaspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla ilgili sorular yönelttikleri, son iki maç hariç Fenerbahçe başkanının belgelerle kendisini savunduğu kaydedildi. Yıldırım kalan iki maçla ilgili savunmasını ise çarşamba günü yapacak.

Yıldırım’ın yaptığı savunmanın kurul üyeleri üzerinde son derece etkili olduğu, hazırlanacak raporun, geçen ağustos ayındaki ilk rapordan çok farklı olmasının beklendiği iddia edildi. Bu arada Disiplin Kurulu üyelerinin de aynı cezaevinde tutuklu bulunan Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu’nun savunmasını aldığı, tüm incelemelerin önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi.

Etik Kurulu raporunun Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na sunulmasından sonra, gerekli görülürse kişi ve kulüpler PFDK’ya sevk edilecek, bu kurul da kararını iki gün içinde verecek.



Finaller öncesi



Futbol Federasyonu’nun şike ve teşvik incelemesini Final grubu maçları başlamadan önce tamamlamak istediği ve alınacak kararları UEFA ile paylaşarak yaklaşık 9 aydır süren kaosa son noktayı koymayı planladığı, hazırlanacak rapor ve tüm belgelerin de yine UEFA Genel Sekreteri’ne gönderileceği kaydedildi.