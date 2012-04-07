T24 LogoT24 Logo
Spor

Etik Kurulu, Süper Final öncesi şike kararını açıklayacak

Etik Kurulu'nun bu hafta Aziz Yıldırım'la görüşmesinin ardından Süper Final maçlarının başlamasından önce kararını açıklayacağı öğrenildi

07 Nisan 2012 12:25

Etik Kurulu’nun Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile çarşamba günü Metris’te son kez görüşeceği ve ardından raporunu sunacağı bildirildi. Süper Lig öncesi şike kararının açıklanması beklenirken, Yıldırım’ın, savunmasında kurul üyelerini bir hayli etkilediği öğrenildi.

Şike ve teşvik incelemesini sürdüren Futbol Federasyonu Etik Kurulu’nun Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’dan savunma alma işlemini 11 Nisan Çarşamba günü tamamlayacağı, aynı gün raporunu yönetim kuruluna sunacağı, hafta sonuna kadar da cezalarla ilgili kararın verileceği öğrenildi.

Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre; hafta içinde Yıldırım’ın savunmasını almak üzere iki kez Metris Cezaevi’ne gelen Etik Kurulu üyelerinin, Fenerbahçe başkanına iddianamede konu edilen 19 maçı değil sadece 10 maçı sordukları, çarşamba günü de son bir görüşmenin daha yapılacağı bildirildi.

Etik Kurulu üyelerinin Yıldırım’a, Manisaspor-Trabzonspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe, Bursaspor-Trabzonspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Eskişehirspor-Fenerbahçe, Eskişehirspor-Trabzonspor, Trabzonspor-Bursaspor, Bucaspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla ilgili sorular yönelttikleri, son iki maç hariç Fenerbahçe başkanının belgelerle kendisini savunduğu kaydedildi. Yıldırım kalan iki maçla ilgili savunmasını ise çarşamba günü yapacak.

Yıldırım’ın yaptığı savunmanın kurul üyeleri üzerinde son derece etkili olduğu, hazırlanacak raporun, geçen ağustos ayındaki ilk rapordan çok farklı olmasının beklendiği iddia edildi. Bu arada Disiplin Kurulu üyelerinin de aynı cezaevinde tutuklu bulunan Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu’nun savunmasını aldığı, tüm incelemelerin önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi.

Etik Kurulu raporunun Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na sunulmasından sonra, gerekli görülürse kişi ve kulüpler PFDK’ya sevk edilecek, bu kurul da kararını iki gün içinde verecek.


Finaller öncesi


Futbol Federasyonu’nun şike ve teşvik incelemesini Final grubu maçları başlamadan önce tamamlamak istediği ve alınacak kararları UEFA ile paylaşarak yaklaşık 9 aydır süren kaosa son noktayı koymayı planladığı, hazırlanacak rapor ve tüm belgelerin de yine UEFA Genel Sekreteri’ne gönderileceği kaydedildi.

ETİKETLER

Etik KuruluSüper FinalşikeAziz Yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24