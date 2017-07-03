Etihad yolcularına dizüstü yasağı kalktı

ABD, Etihad Havayolları ile ABD'ye uçan yolculara yönelik dizüstü ve tablet bilgisayar yasağını kaldırdı.

ABD, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 8 ülkedeki 10 havalimanından doğrudan uçuşlarda, dizüstü bilgisayar ve cep telefonundan büyük diğer elektronik aletlerin kabine alınmasına yasak getirmişti.

Etihad, yasağın kaldırıldığı ilk havayolu şirketi oldu. Söz konusu yasak kararı, istihbarat yetkililerinin terör örgütü IŞİD'in bu tür elektronik aletlerin içine gizlice yerleştirilebilecek bomba üretmeye çalıştığı yönünde edindiği bilgi sonucu alınmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü David Lapan, Abu Dabi'den ABD'ye uçuşlarda yasağın kaldırılması kararının, havayolunun geliştirilmiş güvenlik önlemleri uygulamaya başlamasıyla alındığını duyurdu.

Lapan, "Etihad'ın bu ek önlemleri uygulamaya koymak için hızlı bir şekilde çalışmasını saygıyla karşılıyoruz. Çabaları, yeni önlemleri benimsemeleri açısından tüm yabancı ve yerli havayolları için bir model teşkil ediyor" şeklinde konuştu.

Karar, Etihad Havayolları tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan açıklamada, "Abu Dabi Havaalanı'ndaki ABD ön uçuş izni tesisinde, güvenlik önlemlerinin onaylanmasının ardından, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Abu Dabi ve ABD arasındaki uçuşlarda elektronik alet yasağını kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

ABD, 28 Haziran'da yaptığı açıklamada ABD'ye tüm uçuşlarda daha sert güvenlik önlemleri getirebileceğini duyurmuştu.

ABD'nin kabin yasağının ardından İngiltere de benzer bir yasağı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu altı ülkeyi kapsayacak şekilde uygulama kararı almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, BS/ÖA