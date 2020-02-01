Eti Maden, Melih Gökçek'in arkadaşına 30 milyon lira kira ödemiş

Varlık Fonu’na devredilen Eti Maden’in kiraladığı ve 30 milyon lira ödediği genel müdürlük binasının sahibinin Melih Gökçek’in yakın arkadaşı müteahhit Namık Tanık olduğu ortaya çıktı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2012 yılında Ankara’nın merkezindeki genel müdürlüğünü boşaltarak daha uzak bir semt olan Etlik’te bir bina kiraladı. Bina için üç yılı peşin olmak üzere aylık 330 bin TL ödeme yapıldı. Namık Tanık’ın sahibi olduğu şirketten kiralanan binadaki kiracılığı, inşaatına başlanan yeni Genel Müdürlük binası tamamlanamadığı için uzayan Eti Maden, 2018 sonuna kadar 30 milyon 600 bin TL kira ödedi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre AKP’li Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı milyonluk ihaleler ile bilinen Namık Tanık, Ankara’daki en büyük alışveriş merkezleri arasında yer alan Antares Alışveriş Merkezi ile Nata-Vega Alışveriş Merkezleri’nin de sahibi. Tanık, Kuğulu Kavşağı gibi çok sayıda kavşak ve yol ihalesi almasının yanı sıra milyonlarca lira değerinde konut projeleri de yaptı.

Kızılırmak suyunun Ankara’ya getirilmesi işini de Tanık’ın şirketi üstlendi. Gökçek ile Tanık’ın ilişkileri belediye müteahhitliği ile de sınırlı kalmadı. Yakın dost oldukları bilinen Gökçek ve Tanık, 2006 yılında Hacca Hac ekibinde dönemin ASKİ Genel Müdürü İhsan Fincan, ANFA Genel Müdürü Hilmi Gökçınar ve Gökçek’in Özel Kalem Müdürü Fevzi Özdemir de yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı CHP’li Murat Karayalçın, iş ilişkisinden dostluğa kadar uzanan bu birlikteliğe dikkati çekerek “Gökçek, Namık Tanık ve Nata şirketi ile ilişkisini açıklamalı” çağrısı yapmıştı.