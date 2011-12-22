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Eti Gümüş A.Ş'nin açtığı tazminat davasına ret ANKARA (A.A)

22 Aralık 2011 17:51

-Eti Gümüş A.Ş'nin açtığı tazminat davasına ret ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Eti Gümüş A.Ş'nin, Kütahya'da bulunan maden işletmesinde, siyanürlü su bulunan barajın bir setinde yaşanan çökmenin ardından yapılan açıklama nedeniyle TMMOB Çevre Mühendisleri Odası aleyhinde açtığı 30 bin liralık tazminat davasının reddedildiği bildirildi. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın, bugünkü duruşmada reddedildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Haklı tepkimizi perçinleyen bu kararın, sağlıklı bir çevrede yaşamak adına kamu yararı gözeten tüm mücadelelere ışık tutacağı şüphesizdir. Odamızın, bilimsel bilgi ve teknik ile halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunan duruşuna karşı yapılan sindirme ve susturma çabaları bir kez daha bertaraf edilmiştir. Odamız, herkesin sağlıklı bir çevrede yaşadığı, temiz suya, kirlenmemiş bir doğaya erişebildiği bir ülke özlemiyle, yaşanacak olası çevre sorunlarına karşı bilimsel bilgi ile kamuoyunu bilgilendirmeye ve ilgili kurum ve kuruluşları göreve çağırmaya yılmadan, yorulmadan devam edecektir.''

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