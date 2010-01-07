Eti 'den sürpriz yatırım

T24- Antalya Serbest Bölge İşleticisi Anonim Şirketi (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölgesi'nin artık ihtisas serbest bölgesi haline geldiğini anımsattı. Tuzla'daki bir çok yat üreticisinin Antalya'yı tercih ettiğini belirten Gürses, Eti Holding'in de lüks yat üretip ihraç edeceğini bildirdi.

A.A'ndan alınan bilgiye göre,Antalya Serbest Bölge İşleticisi Anonim Şirketi (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses,Eti Şirketler Grubu'na bağlı Sarp Yatçılık AŞ'nin geçtiğimiz yılın son ayında Antalya Serbest Bölgesi'nde ruhsat alarak 40 metre ve üstü lüks yat üretip satacağını açıkladı.Gürses,şöyle konuştu:

“Eti Şirketler Grubu Antalya'da lüks yat üretecek. Eti Şirketler Grubu'na bağlı Sarp Yatçılık AŞ, 7 dönüm alanda tersane kuracak. Sarp Havacılık AŞ, Antalya Serbest Bölgesi'nde Sarp Yatçılık olarak yeni ruhsat aldı. Firma bu aydan itibaren tersanesini çalışır duruma getirip, Nisan-Mayıs ayından itibaren üretime başlayacak. Hedefleri 40 metre üstü lüks yat üretip ihraç etmek.”

2009 yılında Antalya Serbest Bölgesi'nde aralarında Eti Şirketler Grubu'na bağlı Sarp Yatçılık AŞ'nin de bulunduğu 10 yeni firmanın yatırım için ruhsat aldığını ifade eden Gürses, bu firmaların büyük bölümünün yat üretimi, yat bakım ve onarımı alanında faaliyet göstereceğini bildirdi.

Gürses:“Serbest Bölgeler Kanunundaki değişikliklerden dolayı artık Serbest Bölgelerde alım satımla uğraşan firma sayısı her geçen gün azalıyor. Çünkü onlara sağlanan bir takım muafiyetler kaldırıldı. Böyle olunca eskilerin de ruhsat süreleri bitince bir çoğu uzatma talebinde bulunmadı. Antalya Serbest Bölge'nde alım-satım yapan şirket sayısı azalıyor. Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunacak olan firmalar öncelikle üretim ve ihracat amaçlı olacak. Bu nedenle Antalya Serbest Bölge'de yatırım yapacak firmalarda üretim ve ihracat yapma kriteri arıyoruz. Bölgemizde gıda türü yatırımları çok fazla istemiyoruz. Çevre kirliliği oluşturacak firmaları diğer serbest bölgelere yönlendiriyoruz”dedi.

Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunan 122 firmadan 36'sının yabancı ortaklı şirket olduğunu anlatan Gürses, 2009 yılında yatırım ruhsatı alan 10 firmadan 8'inin yat üretimi ile yat onarım ve bakım şirketi olduğunu, diğerlerinin de inşaat ve medical sektöründe faaliyette bulunacağını açıkladı.

Gürses, 2009 yılında Antalya Serbest Bölgesi'nde 12 milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirterek, “Serbest Bölgemizde 2008 yılına kadar toplam 88 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Ancak 2009 yılı sonunda bu 100 milyon dolara çıktı. 2009 yılında sadece 12 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi” dedi.

Tuzla Antalya'yı tercih ediyor

Antalya Serbest Bölge'de ruhsat alıp yatırım yapacak firmaların büyük bölümünün Tuzla Tersanelerinden geldiğini vurgulayan Gürses, Tuzla'daki firmaların Antalya Serbest Bölgesi'ni tercih etmeye başladığını söyledi. Gürses, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tuzla'daki firmaların Antalya Serbest Bölgesi'ne gelmelerindeki en büyük neden şunlar: Antalya Serbest Bölgesi yat üretiminde organize bölge ihtisas alanı oldu. Burası denize çok yakın. Rıhtımı var. Üretilen yat rahatlıkla denize indirilebiliyor. Tuzla'da, hem büyük gemi inşa sanayisi var, bir de yanında yat üretimi var. Bu ikisinin yan yana bulunması sıkıntı oluşturuyor. O nedenle Antalya Serbest Bölgesi'ne bir talep. Tuzla'da bir çok tersanenin yeri denize uzak. Uzun mesafelerden tekneleri taşıma durumları var. Antalya'da her türlü hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda bürokraside az. Arazi kiraları da ucuz. Bir de ruhsat süreleri 30 yıldan 45 yıla çıktı. Bu da yatırım için bir avantaj oluşturuyor.”