Ethem'i vuran polisin kimliği belli oldu!

Ankara'daki Gezi Parkı eylemlerinde kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'le ilgili soruşturmayı yürüten Memur Suçları Savcısı Veli Dalgalı, 16 gün sonra Sarısülük'ü vurduğu öne sürülen polis memurunun ismine ve silahına ulaşabildi.

Ankara'daki Gezi Parkı direnişine katılan ve hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü öldürdüğü iddia edilen polise ve silahına ulaşıldı.

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Silah balistik incelemeye alındı



Vatan gazetesinin haberine göre, ismi savcıya bildirilen polisin silahı balistik incelemeye alınarak, otopside Sarısülük'ün kafasından çıkarılan mermiyle karşılaştırılacak. Savcı Dalgalı, olayın vehameti ve kamuoyunda yarattığı etki nedeniyle süratli bir şekilde silahın balistik incelemesinin yapılmasını istedi. Gelecek raporun ardından en geç hafta sonuna kadar da ismi savcıda bulunan Çevik Kuvvet polisinin ifadesine başvurulacak.



Kurşun sekmedi



Olay yerinde yapılan inceleme ve otopsi ön raporunda, Ethem'e isabet eden kurşunun sekerek gelen kurşun olmadığı, kafasının sağ üst kısmından direk giren kurşunun Sarısülük'ün ölümüne neden olduğunu belirlendi. Beyin tomografisinde Ethem'in kafatasında üç parça tespit edilmişti. Otopside mermi çekirdiği bulundu ve diğer iki cismin, kemik parçası olduğu belirtildi. Sarısülük'e isabet eden kurşunun boş kovanını bulan bir vatandaşın, Sarısülük'ün avukatı Kazım Bayraktar'la temasa geçtiği ancak çekindiği için kovanı savcılığa teslim etmediği öğrenildi.