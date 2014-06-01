T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ethem Sarısülük'ün isminin verildiği parkta Gezi anması

Ankara'daki Ethem Sarısülük anmasında, Soma'da hayatını kaybeden madenciler ve Rojava katliamı da unutulmadı

01 Haziran 2014 20:26

Arzu Yıldız

Ankara Batıkent Dayanışma Platformu, Gezi Parkı eylemlerinin birinci yıldönümünde Batıkent Ethem Sarısülük Parkı’nda etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte kütüphane, çocuklar için eğlence çadırları, Ankara’da ilçeleri temsil eden çadırlar ve küçük bir kafe kuruldu. Parkta Deniz Gezmiş’in idamından önce mahkemede yaptığı savunma dinletilirken, birçok vatandaş çocukları ile birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren parka gitti.

Gezi’nin sembollerinden kırmızılı kadın ve olaylarda hayatını kaybedenlerin posterleri asılırken, Soma’da yaşamını yitiren madenciler ve IŞİD’in gerçekleştirdiği Rojava katliamı da unutulmadı. Parkın her yerine küçük pankartlar asıldı. Parkta polis görevlendirilmedi. Etkinlik olaysız bir şekilde devam ediyor.

 

ETİKETLER

ethem sarısülükparkanmagezi parkıtaksimankarahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24