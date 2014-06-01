Ethem Sarısülük'ün isminin verildiği parkta Gezi anması

Ankara Batıkent Dayanışma Platformu, Gezi Parkı eylemlerinin birinci yıldönümünde Batıkent Ethem Sarısülük Parkı’nda etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte kütüphane, çocuklar için eğlence çadırları, Ankara’da ilçeleri temsil eden çadırlar ve küçük bir kafe kuruldu. Parkta Deniz Gezmiş’in idamından önce mahkemede yaptığı savunma dinletilirken, birçok vatandaş çocukları ile birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren parka gitti.

Gezi’nin sembollerinden kırmızılı kadın ve olaylarda hayatını kaybedenlerin posterleri asılırken, Soma’da yaşamını yitiren madenciler ve IŞİD’in gerçekleştirdiği Rojava katliamı da unutulmadı. Parkın her yerine küçük pankartlar asıldı. Parkta polis görevlendirilmedi. Etkinlik olaysız bir şekilde devam ediyor.