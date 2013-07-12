Sarısülük'ün iddianamesine, savcılıktan 'meşru savunma' istemi

Ankara'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün, polis memuru A.Ş'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmesi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı ve mahkemeye sunuldu. Savcılık iddianamede ‘meşru savunma’ nitelemesi yaptı. Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu haberinde bu nitelemenin, eğer sanık polis Ahmet Şahbaz yargılanıp alt sınırdan ceza alırsa, hapis yatmamasının önünün açılacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Sarısülük ailesinin avukatı Kazım Bayraktar, sanık polis memuru Ahmet Şahbaz’ın "meşru savunma sınırının kasıt olmadan aşılması" suçundan verilecek cezanın miktarının 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar olduğunu söyledi.

Kazım Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

“İddianamede TCK’nın 81. Maddesi ve 27-1. maddesinin uygulanması istendi. Bu iddianameyi hazırlayanlar kameralara baksınlar. Bu iddianame siyaset, polis, yargı işbirliğinin tescilli belgesidir. Bu iddianame bu şekliyle kabul edilirse, sanık polise meşru savunma ve taksir hükümleriyle 1 yıl 4 ay ceza verilerek dosyanın kapatılacağından endişe ediyoruz. Çünkü alt sınırdan verilecek 1 yıl 4 aylık ceza iki yılın altında olduğu için ertelenebilme imkanı da olacak. Bu iddianame aileyi çok üzdü. Mahkemenin kabul etmesi halinde inceleyerek gerekli itirazlarımızı da yapacağız”