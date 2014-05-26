Ethem Sarısülük davasında sanık Ahmet Şahbaz'ın tutuklanma talebi reddedildi

Ethem Sarısülük’ün Ankara Kızılay’daki Gezi Parkı eylemlerinde polis Ahmet Şahbaz'ın silahından çıkan kurşunla öldürülmesine ilişkin davada davanın beşinci duruşması Ankara Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Daha önce katıldığı duruşmanın aksine peruksuz ve gözlüksüz gelen sanık polis memuru, susma hakkını kullandı. Sanık polisin tutuklanması talebi reddedildi. Duruşma sırasında yaşanan gerginlik nedeniyle, anne Sayfiye Sarısülük fenalaştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, aile ve mahkemeyi izleyecekler sloganlar eşliğinde salona girdi. Adliye önünde aileye destek ve adalet istemek için gelen bir grup sloganlar atarak bekledi. Daha önceki duruşmalarda çıkan olaylar nedeniyle protestocu grup, suçüstü girişine alınmadı. Suçüstü girişi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Davayı takip etmek için gelen göstericiler Adliye Atatürk Bulvarı tarafına yönlendirildi. Adliyenin bulvar girişi de demir bariyerle kapatıldı.

CHP’li bazı milletvekillerinin yanı sıra Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan ve Berkin Elvan’ın ailesi de duruşmayı izlemek üzere adliyeye geldi. Aileler ve vekiller sloganlar eşliğinde duruşma salonuna uğurlandı.



Duruşma salonunda etten duvar

Jandarma, duruşmanın yapıldığı salonda, polis ise adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Sanığın bulunduğu bölümün çevresi jandarma tarafından tamamen kapatılırken, izleyici sıralarının ilk iki bölümüne de jandarma personeli oturdu.

Duruşma salonundaki kalabalık nedeniyle Sarısülük'ün ailesi ve bazı müdahil avukatları mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Avukat Murat Yılmaz, güvenlik önemlerinin abartılı olduğunu kaydederek, "Bu güvenlik önlemleriyle bir yere varamazsınız. Salona geçmek istiyorum, jandarma itiyor beni. Buraya bu kadar jandarma getirerek bu işler halledilemez" dedi.

Mahkeme Başkanı Afak İlleez de alınması gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.

Sarısülük ailesinin avukatlarından Bülent Teoman Özkan, izleyicilere sakin olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Avukat Kazım Genç, yoğun güvenlik nedeniyle birçok avukatın ayakta kaldığını belirterek, "Sanığı, mahkeme heyetini görmek istiyorum ben. Sağlanması gereken hukukun güvenliği. Bu şekilde adaleti sağlamanız söz konusu değil" diye tepki gösterdi.

Sarısülük maskesi duruşma salonunda

Bazı izleyiciler tarafından duruşma salonuna, Ethem Sarısülük'ün maskesinin asıldığı görüldü.

Sanık polis memuru kapalı duruşma istedi, mahkeme reddetti

Polis memuru Ahmet Şahbaz'ın avukatları duruşmanın kapalı yapılmasını istedi ancak mahkeme reddetti.

Müdahil avukatlarından Murat Yılmaz, duruşma salonunun bu kadar sıkışmasının nedeninin güvenlik güçlerinin sayısı olduğunu savunarak, görevlilerin sayısının azaltılmasını istedi.

Yılmaz, duruşmanın kapalı yapılması talebiyle ilgili ise "Kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek, genel ahlakı zedeleyecek herhangi bir şey yok. Kamuoyunun gözü bu davanın üstünde. Kamuoyunun bu davayı öğrenme hakkı vardır" ifadesini kullandı ve talebin reddini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, duruşmanın düzenli ve güvenli yapılması için gereken önlemler alındığı gerekçesiyle talebin reddini istedi.

Mahkeme heyeti de gerekli güvenlik önlemleri alındığı gerekçesiyle bu aşamada istemi reddetti. Heyet, güvenlik güçlerinin sayısının azaltılması yönündeki talebin de reddine karar verdi.

Bu kez peruk ve gözlük yok

Daha önceki duruşmalardan birine peruk ve gözlük takarak katılan sanık polisin bu kez peruksuz ve gözlüksüz katıldığı görüldü.

Susma hakkını kullandı

Sanık Ahmet Şahbaz ''Eski beyanlarımı aynen tekrar ediyorum susma hakkımı kullanmak istiyorum'' dedi.

Sanık polisin tutuklanma istemine ret

Duruşmada sanık polis Ahmet Şahbaz'ın tutuklanma talebi reddedildi. Duruşma 7 Temmuz'a ertelendi.