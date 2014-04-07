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Sanık avukatı: Müvekkilim hedeftedir, Ethem'in avukatı: Cezaevi çok güvenli

Gezi olaylarında polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük davasına bugün devam ediliyor

07 Nisan 2014 13:46

Arzu Yıldız/ ANKARA

Ankara 6.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4.duruşmasına sadece Ethem Sarısülük’ün yakınları, müdahil avukatları, gazeteciler, CHP’li vekiller Mustafa Balbay, İlhan Cihaner ve Aylin Nazlı Aka alındı. Duruşmaya geçtiğimiz günlerde tahliye edilen ÇHD avukatları da katıldı. Davanın 4.duruşmasına sanık Ahmet Şahbaz’ın katılmadığı için beklenenden kısa sürdü. Urfa’da görev yapan Ahmet Şahbaz’ın avukatı, “müvekkilim terör örgütlerinin hedefindedir” deyince, müdahil avukatlar, “İyi o zaman cezaevi çok güvenlidir” dedi. Bir önceki duruşma da Şahbaz’ın telekonferans ile ifadesinin alınmasına karar verilmişti. Ancak sistem kurulamadığı için telekonferans yöntemi uygulanamadı. Mahkeme, müdahil avukatların talebini kabul ederek, Şahbaz’ın bir sonraki duruşmada salonda hazır bulunmasına karar verdi. Dava bir sonraki tarihe ertelendi.

Gezi eylemleri sırasında gaz fişeğiyle başından vurulan ve 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan da destek için duruşmaya gelenler arasındaydı.

Duruşma 10.30 sıralarında başladı. Ailenin yanı sıra çok sayıda kişi duruşma salonuna girdi.

Sanık Ahmet Şahbaz duruşmaya katılmadı. Avukat Ömer Kavili,  "Adam öldürmenin yargılandığı bu davada sanığın yüzyüzelik ilkesiyle sorgulanması gerekir. Sanığın suçlamalar karşısında titremesini duruşma salonunda görebilmemiz gerekir. Tarafların sanığa doğrudan soru yöneltme hakkını ihlal ediyorsunuz. Mahkeme heyetinin hukukun meşru kurallarını uygulamasını istiyoruz” dedi.

Mahkeme, sanık polisin duruşmaya getirtilip getirilmemesi konusunda karar vermek için duruşmaya ara verdi. Müdahil avukatların katil zanlısı Ahmet Şahbaz’ın bir sonraki duruşmaya getirilmesi talepleri kabul edildi. Karar salonda alkışlandı.

CHP’li vekiller, çok sayıda sivil toplum örgütü, üniversite öğrencisi ve vatandaşlar da sabah saatlerinde adliye önüne akın etti. Adliye önünde çok sayıda pankart açılırken, pankartlar da sadece Ethem Sarısülük değil gezi eylemlerinde ölenlerin tamamı ve İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın da resimleri adliye önüne dizildi.

Sarısülük ailesi de adliye önündeki kalabalığa eşlik etti. Davayı izlemeye Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan’da geldi. Elvan, duruşma öncesi “Ethem Sarısülük onurumuzdur” sloganları atan grup içerisinde yer aldı.

 

Beş ay ara verilmişti

 

Davaya bakan mahkeme heyeti, tarafsızlığında şüphe edildiği gerekçesiyle 2 Aralık 2013’te davadan çekilmişti. Üst mahkemenin ve Adalet Bakanlığı’nın ‘çekilme kararını’ reddetmesinden sonra dosya yeniden Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi. Ancak bu süreç nedeniyle duruşmalar 5 ay yapılamadı.

 

 

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