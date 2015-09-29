Ethem Sancak'ın Güneş gazetesi Aydın Doğan'a kelepçe taktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamlarından, AKP Hakem Kurulu üyesi Ethem Sancak'a ait medya grubu bünyesindeki Güneş gazetesi, fotoşopla Aydın Doğan'a kelepçe taktı. Fotoğrafın üzerine "Memleket sevdalısı yürekli savcılar aranıyor" anonsu kondu.

Güneş gazetesinin "Laga lugayı bırak itirafa bak" başlığının çıkarıldığı manşetine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tartışma yaşayan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a ilişkin olarak yerleştirilen spotlarda şu iddialar öne sürüldü:

"Yazdığı bir mektupla işlediği günahları inkar etmeye kalkışan Aydın Doğan’ı bizzat kendi tetikçisi Ertuğrul Özkök yalanladı. Özkök, Sıradışı programında hem de Genel Yayın Yönetmenimiz Turgay Güler’e Refahyol Hükümeti’ni neden ‘yıktıklarını’ açık açık itiraf etti. Doğan’ın tek derdi paracıklarıymış.

Yalancısın Aydın Doğan

Geçmişte hükümet kurup hükümet yıkmayı alışkanlık haline getiren Aydın Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektupta, “Biz hiçbir zaman böyle bir şey yapmadık” diyerek açık açık yalan söyledi. Aydın Doğan’ın yalanını ise bizzat o dönem Hürriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni olan Ertuğrul Özkök kendi ağzıyla itiraf etti.

Menfaati için ülkeyi yakar

Doğan’ın tetikçisi Özkök, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler’İn sunduğu Sıradışı programında 28 Şubat darbesini neden desteklediklerini utanmadan anlattı. Özkök, “Bizim kavgamız Çiller’leydi. Bize ‘haksızlık’ yapıyordu. Erbakan ile derdimiz yoktu” diyerek meselenin tamamen Doğan’ın paracıkları olduğunu itiraf etti.

O şimdi firarda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulunduktan sonra yazılarına ara veren Ertuğrul Özkök’ün Hindistan’a kaçtığı iddia edilmişti. Özkök için savcıların şimdi bir kez daha harekete geçip ‘darbeyi destekledik’ itirafı nedeniyle soruşturma başlatması gerekiyor."